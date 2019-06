Henderson e la Champions tutta per papà: commovente abbraccio a bordo campo

02/06/2019

La gioia per la Champions League appena conquistata e le lacrime, tra commozione e felicità, nell'abbraccio senza fine con il papà a bordo campo. E' la notte speciale del capitano del Liverpool Jordan Henderson: la dedica per il trionfo è andata tutta al padre Brian, che ha vinto la durissima battaglia contro un cancro alla gola. "È un uomo molto orgoglioso e non voleva che lo vedessi mentre si stava curando - ha raccontato il centrocampista dei Reds - Sapevo che l'unica cosa che potevo fare, l'unico modo in cui potevo aiutarlo, era giocare bene perché sapevo che avrebbe guardato". In quell'abbraccio tutta una vita.