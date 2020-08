"Hai fallito in tutto": la stampa inglese distrugge Guardiola

EUROFLOP CITY

"Hai fallito ancora". La stampa inglese attacca senza mezzi termini Pep Guardiola il giorno dopo la clamorosa eliminazione del Manchester City ai quarti di Champions League per mano del Lione. Il tecnico spagnolo viene considerato il principale colpevole della disfatta: sotto accusa soprattutto le scelte di formazione e le esclusioni eccellenti dall'undici iniziale. Ma nel mirino della critica c'è anche Sterling per l'incredibile errore sotto porta. "Il City vede di nuovo distrutti i suoi sogni di Champions League", scrive il 'Sun'. Il 'Daily Mail' parla di "incubo Champions" e di "spettacolo horror".

Il prestigioso 'Guardian' parla di "dramma". "Quante volte, Pep, quante volte? L'idea che Guardiola complichi eccessivamente le partite a eliminazione diretta è diventata una verità talmente lapalissiana che sembra impossibile che un tecnico con una tale lucidità di pensiero possa ancora seguire questo schema - si legge in un editoriale, che punta il dito contro il suo intellettualismo maniacale nei dettagli. "City sbranato dai Lyons" è il titolo caustico del Times che a sua volta se la prende con Guardiola per la gestione della partita. "Fallimento", "Disastro": per l'uscita di scena del City non ci sono altre parole.