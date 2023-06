City, Gundogan: "L'Inter non è in finale per caso e sa come vincere i trofei"

VERSO CITY-INTER

Il capitano dei Citizens

Fa Cup: le immagini della finale tra City e United

























































© Getty Images 1 di 30 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "L'Inter non è arrivata in finale per caso. Questa squadra ha grandi qualità, anche se non è bastato per vincere il campionato quest'anno, e sa come vincere i trofei. Hanno appena vinto la coppa nazionale". Così il capitano del Manchester City Ilkay Gundogan sugli avversari della finale di Champions League. "Sono molto aggressivi nel modo in cui giocano - ha proseguito - Possono magari essere più concentrati sulla parte difensiva, ma hanno anche eccellenti qualità offensive. Di solito non prende molti gol, quindi non sarà facile. Può succedere di tutto".

Vedi anche Calcio estero FA Cup, il City è campione: Gundogan piega 2-1 lo United "Servirà attenzione ai contrattacchi - ha detto ancora Gundogan ai canali ufficiali UEFA, come riportato da Fcinternews - Servirà attenzione ai contrattacchi, dobbiamo essere molto vigili. Soprattutto in finale, può succedere di tutto. Quindi dobbiamo essere molto concentrati".

Dal canto suo Kevin De Bruyne non vuole parlare di Treble. "È stata una stagione incredibile e speriamo di poterla rendere ancora migliore. Abbiamo la possibilità di farlo ma vogliamo prima di tutto vincere la Champions League", ha detto ai media inglesi dopo la vittoria in FA Cup contro lo United. "Abbiamo disputato una grande stagione: proveremo e ci prepareremo per arrivare a Istanbul nella migliore condizione possibile per giocare un'altra grande partita".

Anche Jack Grealish è già pronto per la finale di Istanbul contro l'Inter: "Stasera mi divertirò, ma domani tornerò subito ad allenarmi - ha dichiarato dopo il successo in FA Cup - non vedo l'ora che arrivi la prossima settimana. Speriamo di avere una buona settimana, comunque siamo fiduciosi".