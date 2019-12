Genk, Wolf avvisa il Napoli: "Proveremo a fare la partita della vita"

VERSO NAPOLI-GENK

Martedì al Napoli basterà un pareggio per centrare la qualificazione agli ottavi di Champions, ma dal Genk - già ultimo matematicamente - non arriveranno regali: "Questa è la Champions League e noi proveremo a fare la partita della vita, solo così avremo una possibilità - dice Hannes Wolf, tecnico dei belgi -. Abbiamo la possibilità di divertirci, giocheremo in maniera offensiva e con coraggio ma sappiamo che loro daranno il 100% per qualificarsi, anche se vivono un momento difficile".

Il Genk promette battagli: "Giocherà la squadra più forte perché abbiamo abbastanza tempo per recuperare in vista della sfida in campionato di sabato. Dovremo essere bravi in difesa ma essere anche bravi ad attaccare. Ci serve un pizzico di fortuna, ma faremo del nostro meglio. Nella prima gara abbiamo pareggiato, domani proveremo a vincere".

Il 21enne Sander Berge sarebbe nel mirino del Napoli: "È un giocatore forte - spiega Wolf - molto giovane perché è del '98. Spero che domani giochi bene perché ci serve. È un bravo ragazzo ed un bravissimo calciatore, io spero che rimanga per tanto tempo. Napoli è una buona squadra ma non sono certo io che porto i calciatori al Napoli".