Gasperini: "Speriamo di arrivare all'Ajax con due risultati disponibili"

VERSO ATALANTA-MIDTJYLLAND

Dopo la sconfitta col Verona, l'Atalanta si rituffa nella Champions. C'è il Midtjylland, ma la qualificazione si deciderà all'ultima giornata con l'Ajax. "Speriamo di arrivare all'ultima partita con due risultati disponibili, domani non sarà decisiva - ha spiegato Gasperini - La qualificazione sarebbe un grandissimo risultato visto il girone. I ragazzi sono encomiabili, stanno facendo il massimo per poter portare avanti tutte le competizioni".

Calendario alla mano i conti sono piuttosto semplici: Ajax e Atalanta hanno entrambe 7 punti, ma i Lancieri hanno il piccolo vantaggio del 2-2 di Bergamo in caso di arrivo a pari punti. Tadic e compagni, però, dovranno rendere visita al Liverpool (a cui basta un pareggio per qualificarsi e una vittoria per la certezza del primo posto), impegno ben più gravoso di quello che attende i bergamaschi contro la Cenerentola del girone.

Il tecnico non appare preoccupato dalla mancanza di continuità, soprattutto in campionato. "Abbiamo perso qualche punto in queste partite, ma questa squadra scende in campo con una buona mentalità. Non era facile arrivare dalla partita col Liverpool e calarci nel campionato, ma tutti lo hanno fatto nel modo migliore. Raccolto meno di quanto meritassimo? Fa parte del calcio, ma non c'è mai stato un approccio diverso. I ragazzi si sono sottoposti a tante partite, nel modo migliore".

Gasp è confortato dalle prestazioni dei suoi ragazzi. "La squadra ha fatto un'ottima gara col Verona, non siamo riusciti a riprendere la partita, ma nel complesso è stata un'ottima prestazione. Abbiamo migliorato diversi aspetti, riusciamo a concedere poco all'avversario. Ci è mancata un po' di precisione in zona gol".

LE PROBABILI FORMAZIONI