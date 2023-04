Galliani: "Milan-Inter bellissima cosa per il calcio italiano"

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, sta vivendo un grande periodo tra i successi della squadra biancorossa e il Milan qualificato alla semifinale di Champions League: "Stiamo facendo un campionato incredibile, l'obiettivo reale era la salvezza ma, come mi ha insegnato Silvio Berlusconi, meglio avere prospettive ambiziose e per questo avevo parlato di decimo posto: poi punto più o punto meno, cambia poco. L'euroderby in semifinale? L'Italia avrà una squadra in finale di Champions ed è una cosa bellissima. Poi non vi dico cosa penso io, anche perché tra l'altro ho un buonissimo rapporto con l'Inter. (ride, ndr). Recentemente ho sentito Ancelotti, abbiamo ricordato le finali di Champions giocate in rossonero, anche questa sarà a Istanbul..." l'intervista in esclusiva a Sportmediaset.