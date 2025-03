Champions League, il tabellone dei quarti: c'è Inter-Bayern, il Psg affronta l'Aston Villa dell'ex Emery

Bayern Monaco-Inter, Barcellona-Borussia Dortmund, e Psg-Aston Villa. Con l'Arsenal in attesa di scoprire la vincente di Atletico-Real. Sono queste le sfide dei quarti di finali della rinnovata Champions League 2025/2026. L'Inter, unica italiana ancora impegnata nella competizione, se la vedrà con i bavaresi di Kompany: il primo atto si svolgerà in terra tedesca. Date e orari verranno svelati ufficialmente dalla Uefa nella giornata di giovedì: i giorni selezionati sono l'8 e il 9 aprile per le gare di andata, il 15 e il 16 del medesimo mese sono in programma le partite di ritorno.