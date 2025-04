Flick: "Il Barcellona può sognare ma bisogna tenere i piedi per terra"

SZCZESNY: "NESSUN PROBLEMA SE TER STEGEN SI RIPRENDERÀ IL SUO POSTO"

Wojciech Szczesny è diventato un vero e proprio talismano per il Barcellona, visto che con lui in campo non ha mai perso (17 vittorie e tre pareggi il bilancio). Si avvicina, però, il rientro di Marc Ter Stegen e l'ex Juve è pronto a tornare in panchina. "Voglio aiutare la squadra e dare il meglio di me in campo, ma se l'allenatore deciderà in qualche momento che il capitano torni e si prenda la porta - le parole riportate da SPORT -, per me sarebbe una situazione del tutto normale e comprensibile. Sono venuto qui per sostituire Marc, e non avrei alcun problema se Marc tornasse e riprendesse il suo posto".