Finale di Champions, tensione a Madrid: la giornata in tempo reale

01/06/2019

Alta tensione a Madrid in vista della finale di Champions tra Tottenham e Liverpool. Nella notte si sono registrati alcuni disordini a Puerta del Sol. Per garantire la sicurezza e controllare la situazione sono impegnati cinquemila poliziotti e un sistema anti-droni. I supporter dei Reds e degli Spurs hanno invaso la città e alcuni di loro hanno dato vita a scontri e aggressioni. Episodi fronteggiati subito duramente dalle forze del'ordine, che hanno provveduto a effettuare alcuni arresti.

Prima della finale di Madrid verrà osservato un minuto di silenzio per José Antonio Reyes, il calciatore spagnolo morto in un incidente stradale .

PROBLEMI PER I BIGLIETTI

Dopo gli scontri in città, la situazione più calda si sta spostando verso il Wanda Metropolitano. Si segnalano infatti molti tifosi inglesi arrivati a Madrid senza i tagliandi per vedere la partita. Un uomo è stato arrestato per aver tentato di vendere due biglietti falsi a oltre 8mila euro.