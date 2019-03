Finale di Champions League, come prenotare i biglietti della finale

14/03/2019

Si sono appena conclusi gli ottavi di finale di Champions League ma la mente va già alla finale: da oggi è aperta la caccia ai biglietti per la partitissima del primo giugno allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid. Se per sapere chi sarà l'erede del Real Madrid servirà aspettare ancora del tempo, per sperare di assistere dal vivo all'attesissimo match basta andare sul sito Uefa.com, loggarsi e scegliere un ticket: si va dai 70 euro della curva ai 600 euro della Categoria 1.