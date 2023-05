Euroderby, Sinner a Fognini: "Si vince anche sotto di due set..."

Il giorno dopo il primo round dell'euroderby di Champions, Jannik Sinner e Fabio Fognini vestono i panni dei tifosi e caricano a loro modo Milan e Inter in vista del ritorno. Dai campi in terra rossa degli Internazionali di Roma all'erba di San Siro, i tue tennisti azzurri si sfidano a distanza sfoderando le rispettive fedi rossonere e nerazzurre. "Io sono sempre positivo, due set sotto si può vincere ancora - ha spiegato Sinner -. Certo non siamo partiti bene, ma se guardiamo il lato positivo abbiamo giocato meglio la seconda parte della gara". "Pioli? Non ho consigli per lui - ha aggiunto -. Il suo lavoro lo fa bene. Io ancora ci credo alla finale, così come i tifosi".