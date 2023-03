Napoli-Eintracht, il Tar accoglie l'istanza dei tedeschi: ci saranno i tifosi

LA DECISIONE

I sostenitori della squadra di Francoforte potranno assistere alla partita del 'Maradona'. Il Napoli: "Fortemente preoccupati"

Il Tar ha accolto l'istanza cautelare dell'Eintracht Francoforte ed è per questo sospeso il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania. I tifosi del club tedesco, quindi, potranno essere a Napoli per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions. Il Tar, dunque, "Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati nella parte in cui, in relazione alla partita in programma per il giorno 15 marzo 2023 tra Napoli ed Eintracht Franfurt, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania per tutti i settori dello stadio, con le precisazioni di cui in parte motiva e dunque con salvezza dei successivi provvedimenti dell'Amministrazione. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 aprile 2023. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria del Tribunale che provvederà a dare comunicazioni alle parti". Il Napoli: "Siamo fortemente preoccupati per la concreta possibilità di disordini".

Per il Tar della Campania nel divieto di vendita dei biglietti emanato dalla prefettura di Napoli il "pericolo per la sicurezza pubblica resta solo genericamente prospettato" e la misura adottata è ritenuta "non proporzionata" perché esiste "la possibilità di contenere il paventato rischio con misure alternative e meno invasive". In sostanza, secondo il giudice, si "impone il divieto, generalizzato, a tutti i cittadini tedeschi (più di ottanta milioni di persone), senza ipotizzare neppure la possibilità di concentrare l'inibitoria su più immediate e identificate fonti di pericolo".

Il Tar della Campania sottolinea anche che gli elementi alla base del diniego non sono stati adeguatamente motivati: gli incidenti verificatisi in occasione della partita di andata sono stati "prontamente individuati e bloccati con l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e l'individuazione dei responsabili" e "del tutto irrilevante è, con evidenza, la questione della tifoseria dell'Atalanta, che sarebbe stata presente a Francoforte e gemellata con la squadra tedesca e che si teme possa intervenire anche a Napoli".

IL COMUNICATO DEL NAPOLI

"Il Calcio Napoli è fortemente preoccupato per la decisione di dare accesso ai tifosi tedeschi in occasione del prossimo incontro di Champions League Napoli-Eintracht del 15 marzo. La preoccupazione nasce dalla possibilità concreta di disordini che potrebbero crearsi, come evidenziato dal Comitato di analisi sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno. Questa decisione è stata presa dalla V sezione del TAR della Campania presieduto dalla dottoressa Abruzzese, che si assumerà la responsabilità di quanto potrà succedere. La decisione, si sottolinea, è stata presa indipendentemente dalle valutazioni tecniche degli organismi a ciò deputati".