Delusione Inter, Barella: "Ci è mancato il cuore nella partita più importante"

Per la seconda volta negli ultimi tre anni il percorso dell'Inter in Champions League si è fermato in finale. Questa volta contro il Psg è arrivata una sconfitta sonora, uno 0-5 senza appello. "Dopo questo match rimane tanto dispiacere perché l'immagine che resta di questa finale cancella un po' il grande percorso che abbiamo fatto - ha commentato Barella a fine partita -. Resto orgoglioso di questa squadra e di quanto abbiamo fatto, ma bisogna fare i complimenti al Psg perché è stato superiore in tutto. L'hanno voluta più di noi".