Copenaghen agli ottavi di Champions: birra gratis per tutti

Un grande risultato che meritava almeno un brindisi. Il Copenaghen ha deciso di festeggiare la storica qualificazione agli ottavi di Champions League della squadra danese omaggiando i tifosi presenti allo stadio Parken con una graditissima sorpresa che ha dato il via alla festa durata fino a notte fonda. Al triplice fischio della gara vinta 1-0 contro il Galatasaray grazie al gol di Lerager, mentre la squadra di Hansen esultava in campo insieme al proprio pubblico, sul maxischermo dello stadio è apparso un messaggio che annunciava che la birra sarebbe stata gratis per tutti e che ha dato il via a una lunga notte di feste ed euforia.