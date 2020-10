Conte verso lo Shakhtar: "Non vinci a Madrid per caso, voglio una Inter aggressiva"

VERSO SHAKHTAR-INTER

L'Inter torna in campo in Champions League alla ricerca della prima vittoria nel girone dopo il pareggio contro il Gladbach all'esordio. Gli uomini di Conte saranno ospiti dello Shakhtar Donetsk guidati da Lautaro Martinez e Lukaku in attacco: "Hanno fatto miglioramenti straordinari e possono diventare ancora più importanti per la squadra - ha commentato Conte alla vigilia del match -. Coppia al top in Europa? Non posso paragonarli ad altri a livello europeo perché prima serve vincere, solo così si può ritagliare un posto importante in Europa".

Nell'ultimo incrocio tra le due squadre in semifinale di Europa League l'Inter trionfò con un perentorio 5-0, ma Conte è prudente: "Sono due situazioni che non si possono paragonare. Ad agosto siamo stati perfetti nelle due fasi, sarà importante ripetere una partita molto attenta anche qui a Kiev. Sono molto forti, in gran parte brasiliani, tecnici e veloci. Non hanno vinto a caso a Madrid, servirà grandissima attenzione e ci giocheremo la partita con le nostre armi contro una realtà europea, a cui faccio i complimenti perché trovano sempre giocatori forti".

Proprio il successo dello Shakhtar in casa del Real Madrid ha reso ancora più equilibrato il girone con l'Inter che ha iniziato pareggiando in casa contro Moenchengladbach: "Toccherà a noi essere bravi a restare in gioco fino alla fine - ha commentato Conte -. La squadra sta conquistando una dimensione sempre più importante grazie anche al cammino nella scorsa Europa League, ma dobbiamo continuare a battere sulla mentalità, difendendo in avanti e con cattiveria. Ho rispetto per le nostre avversarie, ma non voglio vedere passività nelle due fasi, avendo sempre voglia di fare la partita".