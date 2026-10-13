Concretezza, altro che sogni: Inter e Napoli, ora servono i punti con Bruges e Villarreal

Il Napoli, invece, se non allaTop-8 mira ai playoff per assicurarsi - parole di Allegri - la Champions in primavera. Tradotto, direttamente o meno, gli ottavi sono il traguardo minimo da raggiungere. Vale dunque, nell'immediato, lo stesso discorso fatto per l'Inter: punti, servono punti, dalla Spagna si deve tornare con una nuova classifica. La vittoria e la buona prestazione contro il Frosinone, battuto 3-0 al Maradona grazie alla doppietta di De Bruyne e al gol di Lang, hanno detto che la squadra sta bene e che la difesa a tre funziona. Ma non ci si fossilizzi sulle questioni di modulo: per Allegri sono solo noia! Tuttavia le indicazioni della vigilia portano ancora a un 3-5-2, con Milinkovic-Savic titolare tra i pali come annunciato e il trio difensivo composto da Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile. A centrocampo, Gilmour è favorito su Lobotka e può tornare anche McTominay dal primo minuto. A completare la mediana ci sarà De Bruyne, mentre sulle corsie Politano è in vantaggio su Spinazzola e Di Lorenzo dovrebbe spostarsi a sinistra. Davanti resta intoccabile Hojlund con Giovane candidato ad affiancarlo, inserito nella lista Champions al posto dell’infortunato Favasuli. Restano in corsa per una maglia Neres e Lang.