CHAMPIONS LEAGUE

Concretezza, altro che sogni: Inter e Napoli, ora servono i punti con Bruges e Villarreal

In campo stasera alle 21 con l'obiettivo per entrambe di ripartire al meglio dopo i ko contro Real e Arsenal

13 Ott 2026 - 08:53
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Sognare è lecito, essere ambiziosi è dovuto, fare punti è necessario: Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi ko contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe: il Bruges a San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmiano insidie e trabocchetti. 

Leggi anche

Chivu: "L'Inter deve ambire a raggiungere il sogno Champions. Non ci sono soldi per comprarlo"

Per i campioni d'Italia la Top-8 è la prima meta stagionale da raggiungere: servono almeno 16 punti per assicurarsi direttamente gli ottavi di finale, il calendario e gli avversari rendono il cammino praticabile, a patto di evitare passi falsi. Contro il Bruges dell'ex Sommer, Chivu ripropone i titolarissimi lasciati a riposo nella facile vittoria contro il Parma di sabato scorso. Tradotto, tornano Barella e Zielinski a centrocampo, rientrano Akanji e Bastoni in difesa, in attacco Lautaro si riposiziona al fianco di Thuram. Le belle parole del tecnico nerazzurro su Calhanoglu possono invece nascondere un depistaggio: solo oggi verrà infatti sciolto il ballottaggio in regia, visto che nella rifinitura si sono alzate le quotazioni di Stankovic che potrebbe fare il suo esordio europeo con l'Inter proprio contro i suoi ex compagni. Da non escludere, tuttavia, la riprosizione di Sucic dalprimo minuto, con Zielinski a quel punto a dettare i tempi in mezzo. Dubbi che solo oggi verranno sciolti.

Leggi anche

Allegri: "Difesa a 3 anche in Champions? Le cose ordinarie mi danno fastidio, mi piace cambiare"

Il Napoli, invece, se non allaTop-8 mira ai playoff per assicurarsi - parole di Allegri - la Champions in primavera. Tradotto, direttamente o meno, gli ottavi sono il traguardo minimo da raggiungere. Vale dunque, nell'immediato, lo stesso discorso fatto per l'Inter: punti, servono punti, dalla Spagna si deve tornare con una nuova classifica. La vittoria e la buona prestazione contro il Frosinone, battuto 3-0 al Maradona grazie alla doppietta di De Bruyne e al gol di Lang, hanno detto che la squadra sta bene e che la difesa a tre funziona. Ma non ci si fossilizzi sulle questioni di modulo: per Allegri sono solo noia! Tuttavia le indicazioni della vigilia portano ancora a un 3-5-2, con Milinkovic-Savic titolare tra i pali come annunciato e il trio difensivo composto da Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile. A centrocampo, Gilmour è favorito su Lobotka e può tornare anche McTominay dal primo minuto. A completare la mediana ci sarà De Bruyne, mentre sulle corsie Politano è in vantaggio su Spinazzola e Di Lorenzo dovrebbe spostarsi a sinistra. Davanti resta intoccabile Hojlund con Giovane candidato ad affiancarlo, inserito nella lista Champions al posto dell’infortunato Favasuli. Restano in corsa per una maglia Neres e Lang. 

champions
inter
napoli
chivu
allegri
bruges
villarreal

Ultimi video

01:51
Il derby made in Cina

Il derby made in Cina

01:45
Sabatini, quali poteri?

Sabatini, quali poteri?

03:02
Ross County-Hibernian 0-1

Ross County-Hibernian 0-1

01:36
Si chiude l'Allegri Camp

Si chiude l'Allegri Camp

01:05
"Siamo stati sempre in gara"

"Siamo stati sempre in gara"

03:29
"Complimenti al Chievo"

"Complimenti al Chievo"

07:06
"Non siamo quelli di oggi"

"Non siamo quelli di oggi"

01:46
Toni, addio al Verona

Toni, addio al Verona

02:16
"Vittoria di squadra"

"Vittoria di squadra"

04:19
"Avanti verso la salvezza"

"Avanti verso la salvezza"

01:25
Inzaghi il nuovo... Allegri

Inzaghi il nuovo... Allegri

01:31
Var: istruzioni per l'uso

Var: istruzioni per l'uso

02:50
Buffon fa 1000 contro l'Albania

Buffon fa 1000 contro l'Albania

02:02
Gigi Buffon si racconta

Gigi Buffon si racconta

01:53
Inter, mercato ingolfato

Inter, mercato ingolfato

01:51
Il derby made in Cina

Il derby made in Cina

I più visti di Champions League

DICH CHIVU 1 PRE BRUGES: "LO STATUS DELL'INTER CI IMPONE DI LOTTARE PER LA CHAMPIONS" EDL

Chivu: "Lo status dell'Inter ci impone di sognare"

Chivu riparte da Lautaro: contro il Bruges spazio ai titolarissimi, ma occhio a Stankovic

Chivu: "L'Inter deve ambire a raggiungere il sogno Champions. Non ci sono soldi per comprarlo"

Manuel Akanji

Akanji si riprende l'Inter: "Dobbiamo riscattare il ko col Real. Bello rivedere Sommer"

DICH AKANJI 1: "IL NOSTRO OBIETTIVO E'..."

Akanji: "Il nostro obiettivo è entrare nelle prime otto"

Napoli che vince non si cambia, o quasi: Allegri pensa a tre novità per la Champions

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:24
Venezia, esonerato Stroppa: paga il pessimo avvio di stagione
10:04
Cristiano Ronaldo ancora a segno, ora è a -19 da quota 1000 gol in carriera
00:04
Runjaic: "Udinese punita ancora una volta da un grave errore"
00:02
Torino, Abate: "Vittoria meritata, tre punti importanti"
 Sarri
22:25
Atalanta, Sarri: "Il 4-2-3-1 positivo, buona alternativa ma aumentano i rischi"