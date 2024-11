Cinque squadre in Champions, Italia verso il bis

La scorsa stagione il nostro campionato è riuscito a qualificare cinque squadre (quindi una in più) alla Champions League e anche quest'anno, come nella passata stagione, i primi due posti nel ranking Uefa per nazioni garantiscono una squadra in più nella prossima edizione della competizione più ricca e importante. La Serie A riuscirà a ripetersi anche quest'anno? A provare a rispondere alla domanda ci ha pensato la pagina social Football Rankings, specializzata in dati e proiezioni legate al calcio, che al momento premia l'Inghilterra con il 94% delle possibilità, ma consegna all'Italia il 55% di possibilità d'iscrivere una squadra in più nella Champions 2025/26.