Chelsea, Tuchel: "Lukaku? Tanti attaccanti qui hanno faticato"

In casa Chelsea continua a tener banco il momento no di Romelu Lukaku, anche alla vigilia della gara d'andata degli ottavi di Champions League, contro il Lille: "C'e' una storia di attaccanti che hanno faticato un po' al Chelsea, non è il posto più facile al mondo per loro - ha detto in conferenza stampa il tecnico dei Blues, Thomas Tuchel -. Cosa posso fare a riguardo? Non lo so".

Getty Images