Champions, Ten Hag sogna: "Il 2-1 ci va un po' stretto"

17/04/2019

"La vittoria per 2-1 ci va un po' stretta", così Ten Hag a caldo ha commentato la splendida prestazione del suo Ajax che ha eliminato la Juve in Champions League. A Torino si è vista una squadra giocare a memoria: "Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol. Avremmo dovuto chiudere la partita segnando di più, ma io sono molto felice e orgoglioso di questo risultato. Un risultato che è molto importante per il calcio olandese: stiamo tornando e si vede, i segnali ci sono. Abbiamo talenti incredibili e per la nostra nazione potrà andare sempre meglio. Non eravamo favoriti, ma con la nostra filosofia abbiamo di nuovo superato i nostri limiti".



Felicità anche per Matthijs de Ligt che ha segnato il gol vittoria: "Sono senza parole, è tutto strano... Non ero nemmeno nato l’ultima volta che siamo arrivati in semifinale! Abbiamo dimostrato ancora di essere davvero e di poter rendere la vita difficile anche ai grandi club. Abbiamo battuto Real e Juventus, entrambe candidate al titolo”.