Champions, playoff: Gimenez "guida" il Milan col Feyenoord, De Ketelaere l'Atalanta a Bruges

Tra queste non figura Santi Gimenez, passato al Milan e pronto insieme a Joao Felix a incantare anche in Europa dopo averlo fatto in Coppa Italia prima e in campionato poi in questi giorni di risalita e di crescita per quanto riguarda forma, classifica e ambizioni della squadra. Per il resto, confermata la formazione tipo, con Conceiçao che proporrà l'altro debuttante internazionale Walker e la coppia Fofana-Reijnders davanti alla difesa (Pavlovic e Tomori, invece, i centrali). Il Feyenoord potrebbe non stravolgere in attesa della vera guida tecnica, dunque c'è da aspettarsi un 4-3-3 con Ueda a prendere il posto del messicano al centro dell'attacco dei padroni di casa.