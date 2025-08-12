Logo SportMediaset
Calcio

Parma, si conclude rapporto professionale con Lucarelli

12 Ago 2025 - 18:56

Si conclude il rapporto professionale tra il Parma e Alessandro Lucarelli. Lo comunica il club emiliano in una nota. "Ogni parola è superflua per definire il suo legame con il Club. Un percorso ricco di orgoglio, identità e senso di appartenenza per questa maglia. Valori che saranno sempre presenti grazie al lavoro di Alessandro, dentro e fuori dal campo. Dopo dieci anni da calciatore e sette da dirigente, Parma Calcio augura al Capitano di continuare a raccogliere grandi successi in un nuovo percorso professionale", si legge nel comunicato. 

18:56
Parma, si conclude rapporto professionale con Lucarelli
18:51
Si finge Messi e si presenta a elezioni argentine con il nome di Leo
18:25
Tottenham, Frank: "Supercoppa per noi è una grande opportunità"
18:19
Lewandowski: "Non posso lottare con i giovani del Barça"
17:30
Milan, Terracciano si presenta: "Essere qui è l'apice di un percorso"