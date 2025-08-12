A Meda al via decisiva sfida del campionato libico

Dopo il rinvio a causa del malfunzionamento del Var della scorsa domenica, è regolarmente cominciata a Meda (Moza Brianza) la decisiva sfida che chiude i playoff del campionato libico, disputati nelle ultime settimane in Lombardia. Al Ahly Tripoli e Al Hilal Benghazi si giocano il titolo nell'ultima partita della stagione, diretti in campo dall'arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma. La gara è cominciata in orario, a porte chiuse, ma senza problemi di ordine pubblico, sotto il costante presidio, all'interno e all'esterno dello stadio, delle forze dell'ordine. In incontri precedenti erano scoppiate risse che avevano coinvolto non solo i pochi tifosi presenti, ma anche i giocatori. Sono state circa un centinaio le persone autorizzate all'ingresso sugli spalti, tra rappresentanti istituzionali e ospiti delle due società.