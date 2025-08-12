Logo SportMediaset
A Meda al via decisiva sfida del campionato libico

12 Ago 2025 - 20:14

Dopo il rinvio a causa del malfunzionamento del Var della scorsa domenica, è regolarmente cominciata a Meda (Moza Brianza) la decisiva sfida che chiude i playoff del campionato libico, disputati nelle ultime settimane in Lombardia. Al Ahly Tripoli e Al Hilal Benghazi si giocano il titolo nell'ultima partita della stagione, diretti in campo dall'arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma. La gara è cominciata in orario, a porte chiuse, ma senza problemi di ordine pubblico, sotto il costante presidio, all'interno e all'esterno dello stadio, delle forze dell'ordine. In incontri precedenti erano scoppiate risse che avevano coinvolto non solo i pochi tifosi presenti, ma anche i giocatori. Sono state circa un centinaio le persone autorizzate all'ingresso sugli spalti, tra rappresentanti istituzionali e ospiti delle due società.

Parma, visite mediche per Sorensen

Il calendario di venerdì 15 agosto

Napoli, sotto con la partitella

Auguri super Mario

Cristiano Ronaldo sposo

Atalanta, niente panico

Il ritorno di McTominay

Allegri parte piano

Juve, i mister stranieri

Un nuovo Cambiaso

Facce nuove da Milan - Parla Terracciano

Facce nuove da Milan

Da Calha a Sommer

Donnarumma scaricato

Il borsino delle 4 big

Match col Barcellona a Miami: il Villareal lavora a sconti per abbonati
Italia U17, vittoria 4-1 in amichevole con Albania
Juve, Bremer: "Minuti importanti nelle gambe, ora l'ultimo step"
Amichevoli, Monza-Inter: le formazioni ufficiali
Lazio, Provstgaard: "Dobbiamo fare una grande stagione, Sarri mi piace"