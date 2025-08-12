Logo SportMediaset
Tottenham, Frank: "Supercoppa per noi è una grande opportunità"

12 Ago 2025 - 18:25
"La Supercoppa è una grande opportunità per vincere un trofeo, contro una squadra che non era male la scorsa stagione". Così, cercando di smorzare un po' la tensione della vigilia, il tecnico della Tottenham Thomas Frank, in vista della sfida contro il Psg che assegna la Supercoppa Europea. "Noi abbiamo una preparazione più normale, e noi allenatori preferiamo sempre una preparazione 'normale'. Ma da un certo punto di vista, la situazione del Psg ha altri vantaggi: giocavano ancora un mese fa, e non hanno perso tutto, ci sono ancora tracce di competizione nei loro corpi, e giocheranno con molta freschezza", ha sottolineato il tecnico.

