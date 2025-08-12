Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Si finge Messi e si presenta a elezioni argentine con il nome di Leo

12 Ago 2025 - 18:51
© instagram

© instagram

La giustizia argentina ha respinto il tentativo di un noto imitatore di Lionel Messi di presentarsi alle elezioni municipali di Mar del Plata con un nome d'arte che fa riferimento diretto al campione del mondo della nazionale argentina di calcio. L'attore Leonardo Gorri, in arte 'No Soy Messi' (Non sono Messi), puntava a un posto di consigliere municipale in una lista cittadina sfruttando la celebrità ottenuta sui social grazie alla somiglianza con l'attuale giocatore dell'Inter di Miami e giustificava la sua richiesta affermando che "la gente mi conosce con questo nome", riferisce il portale Infobae.

La giunta elettorale ha tuttavia respinto la richiesta dell'attore e aspirante politico considerando che l'uso del nome di Messi "punta a sfruttare il riconoscimento di una personalità valorizzata positivamente a livello internazionale generando una possibile confusione nell'elettorato". "È necessario precisare inoltre che Messi è un marchio registrato a nome di Lionel Andrés Messi Cuccittini", si legge inoltre nella sentenza della giunta. Nel passato Leonardo Gorri è stato autista di autobus, taxi e camion e veniva costantemente fermato per strada per farsi fotografare iniziando poi a sfruttare sui social la somiglianza con il pluricampione argentino. 

