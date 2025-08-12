Si finge Messi e si presenta a elezioni argentine con il nome di Leo

La giunta elettorale ha tuttavia respinto la richiesta dell'attore e aspirante politico considerando che l'uso del nome di Messi "punta a sfruttare il riconoscimento di una personalità valorizzata positivamente a livello internazionale generando una possibile confusione nell'elettorato". "È necessario precisare inoltre che Messi è un marchio registrato a nome di Lionel Andrés Messi Cuccittini", si legge inoltre nella sentenza della giunta. Nel passato Leonardo Gorri è stato autista di autobus, taxi e camion e veniva costantemente fermato per strada per farsi fotografare iniziando poi a sfruttare sui social la somiglianza con il pluricampione argentino.