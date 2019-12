Champions, Paratici: "Il Lione? Facciamo un mezzo sorriso, ma..."

QUI JUVENTUS

"Il Lione? Facciamo un mezzo sorriso, le avversarie potevano essere peggiori sulla carta. Ma giochiamo a livello internazionale e sappiamo che la Champions League è sempre impegnativa". Così Fabio Paratici, CFO della Juventus, premiato sul palco di Torino per il Golden Boy di Tuttosport. Proprio lo scorso anno, in occasione del premio assegnato dal quotidiano torinese al giovane migliore dell'ultima stagione, ci fu un contatto importante con Matthijs De Ligt. "L'anno scorso avevamo parlato qui con De Ligt, aveva visitato Torino e respirato l'ambiente. Era stato un incontro importante, ma non il solo", ha ammesso.

"Ringrazio la giuria per avermi omaggiato di questo premio - ha concluso -. L'anno scorso è stata una bella serata, quest'anno lo è per Torino e per la Juve. Un premio che condivido con la città, che è la mia città da 10 anni, e con i miei collaboratori, in particolare Nedved, Cherubini e gli scout. Serata bellissima per Torino".