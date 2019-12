Golden Boy 2019: la grande notte di Joao Felix

IL RICONOSCIMENTO

Con al seguito 21 persone tra familiari e dirigenti dell'Atletico Madrid, Joao Felix è sbarcato a Torino per ricevere il Golden Boy 2019, il premio internazionale fondato da Tuttosport che va ogni anno al miglior giocatore Under 21 che gioca in Europa arrivato alla XVII edizione. Il riconoscimento come miglior Under 21 italiano è andato a Gianluigi Donnarumma, che si è aggiudicato il testa a testa all'ultimo voto con Nicolò Zaniolo. Fifa Golden Boy 2019: Zaniolo e Donnarumma tra i 20 finalisti Getty Images

Una notte speciale per il giovane fenomeno dell'Atletico Madrid già ribattezzato come il nuovo Cristiano Ronaldo. Ad applaudirlo sotto il palco delle Ogr di Torino, tutte le persone a lui più care, capitanate dal potentissimo agente Jorge Mendes, lo stesso di CR7. ll papà Carlos Félix, la mamma Carla - entrambi insegnanti - e la fidanzata Margarida Corceiro sono al suo fianco, così come une folta delegazione dell'Atletico, il club che ha investito in estate su di lui la bellezza di 126 milioni di euro: il presidente Enrique Cerezo, il ds Andrea Berta, il capo della comunicazione Rafa Alique e il capo ufficio stampa Juanjo Anaut.