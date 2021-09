Champions, Messi fa il coccodrillo e Rio Ferdinand sbotta: “Irrispettoso”

Contro il Manchester City ha segnato il suo primo, bellissimo, gol in maglia Psg e poi al minuto 91 Leo Messi si è sdraiato a terra nella posizione del "coccodrillo" per contrastare un calcio di punizione a favore della squadra di Guardiola. Un episodio che ha fatto molto discutere in Inghilterra, dove un incredulo Rio Ferdinand ha commentato così: "Nel momento in cui Mauricio Pochettino gli ha chiesto di farlo sul campo di allenamento, qualcuno avrebbe dovuto intervenire e dire: 'No, no, no, no, Leo Messi non può fare queste cose'. È irrispettoso, non l'avrei fatto. Se fossi stato un suo compagno, mi sarei sdraiato al posto suo".