Champions, l'Uefa ora valuta una finale a porte aperte

L'IPOTESI

Definita la ripresa dei principali campionati europei, l'Uefa a breve sposterà la sua attenzione sulle coppe. Il 17 giugno è in programma una riunione decisiva in cui il Comitato Esecutivo dovrebbe sciogliere tutti i nodi su format, date e sedi delle competizioni, in particolare per quanto riguarda la Champions League. Negli ultimi giorni la Bild ha parlato di una Final Eight con un'eventuale finale a Lisbona, ma la scelta definitiva verrà dettata dalle condizioni sanitarie del Paese ospitante. Soprattutto perché l'Uefa starebbe valutando la possibilità di giocare la gara clou del torneo a porte aperte. Ipotesi che terrebbe ancora aperte le piste che portano a Istanbul, dove era originariamente in programma la finale 2020, e Madrid.

