Final 4 o Final 8 a Lisbona? La Champions a casa di CR7 resta ancora un'ipotesi

Un'ipotesi suggestiva ma per il momento tale: sul fatto che la Champions si chiuda in Portogallo, con la finale a Lisbona, e lo faccia con la formula della "Final Eight" non c'è infatti ancora alcuna certezza. E' solo possibile, insomma. Nulla di più al momento. Di certo c'è invece che Istanbul e la Turchia non sono più "papabili", ma solo il 17 giugno l'Esecutivo Uefa svelerà piani e luoghi della ripresa del calcio "continentale". Il Portogallo (con Cristiano Ronaldo che si troverebbe a giocarsi la coppa con la sua Juve praticamente in casa) resta per diversi fattori (non ci sono ad esempio squadre locali in corsa) in una posizione privilegiata ma, la Germania non molla e le candidature di Francoforte e Berlino restano in piedi. E più defilata c'è anche Mosca.