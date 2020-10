Champions, Lucescu indica la via a Pirlo: "Deve trovare l'equilibrio"

CHAMPIONS LEAGUE

"La Juve ha meritato la vittoria, è stata una partita equilibrata sotto tutti i punti di vista ma loro, grazie alla loro esperienza, al talento, ai loro valori, sono riusciti a fare gol. Spero che avranno la possibilità di qualificarsi senza problemi, così come il Barcellona. Io sto lavorando per cercare di riportare la Dinamo al livello a cui erano abituati". Così Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, torna sulla sconfitta in Champions con i bianconeri: "Noi veniamo da un periodo difficile: cinque anni senza Champions League, tanti stranieri sono andati via, problemi finanziari. Abbiamo dovuto fare una squadra con i giocatori dell'academy", ha spiegato il mister rumeno ai microfoni di Radio anch'io Sport su Radiouno. "Siamo riusciti a qualificarci per la Champions, ma dobbiamo ancora fare una lunga strada per essere al livello delle grandi squadre".

"Possibili sorprese nel girone? Non credo. La Juve resta una buonissima squadra, il Barcellona in Champions riesce sempre a fare la differenza e ha un giocatore come Messi. Non dimentichiamo che il Covid può cambiare tutte le carte, con squadre che perdono giocatori e che non hanno sostituti allo stesso livello".

Lucescu analizza poi l'inizio stagionale della gestione di Andrea Pirlo: "Non è facile iniziare una carriera così, con una squadra che deve vincere tutte le partite. Con il Verona è stato sfortunato. Deve trovare un equilibrio in tutto quello che sta facendo, sapendo che contro la Juventus tutti danno il 100%. Sicuramente il rapporto con i giocatori sarà determinante in questa situazione. Ma sono convinto che riuscirà a fare una bella squadra. Deve trovare gli equilibri giusti, vuole fare una squadra d'attacco. Non sarà facile, ma ci riuscirà".

In Champions avversario ucraino anche per l'Inter, lo Shakhtar Donetsk. Squadra che "porta avanti la sua filosofia. Il loro presidente ama moltissimo il calcio, più dei soldi. Hanno continuità, hanno preso giocatori bravissimi, di talento, stanno crescendo. Hanno aspettato un po' troppo a cambiare la vecchia guardia, però i giocatori che sono arrivati adesso sono tecnicamente molto bravi. Non hanno forse l'esperienza dell'Inter ma per l'Inter non sarà facile vincere", ha avvertito il tecnico.

Da Lucescu, infine, parole di elogio per l'Atalanta: "Per la mia idea di gioco e la mia filosofia mi piace molto l'Atalanta. Gioca un calcio dove i giocatori sanno sfruttare gli spazi, carcare le combinazioni in velocità, essere aggressivi, non rischiano niente, fanno pochi errori".