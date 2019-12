Champions: l'Italia torna nell'élite, ma che rischi negli ottavi 

IL BILANCIO

E' stata una questione di centimetri, di mira sbagliata per un nulla o, se volete, di mancanza di cinismo, come Antonio Conte ha sottolineato sul tramonto del match perso contro il Barcellona. Fatto sta che l'Italia ha fallito il poker di Champions, riuscito invece alle solite Spagna e Inghilterra, proprio per la caduta dell'Inter a qualche metro dal traguardo. Una macchia, va da sé, che non sminuisce il risultato straordinario di Juve, Napoli e Atalanta, capaci di strappare il pass per gli ottavi e di restituire lustro al nostro pallone, che non portava tre squadre alla fase a eliminazione diretta dal lontano 2011/12.

Inutile dire che i giochi cominceranno a farsi duri da adesso in avanti e che il sorteggio di lunedì ci darà se non altro una parziale misura di quanto possano essere grandi - e raggiungibilli - i sogni di Sarri, Gattuso e Gasperini. Nell'urna di Nyon (alle ore 12 con diretta streaming su Sportmediaset.it) soltanto la Juve sarà testa di serie, ma questo non basterà ai bianconeri per assicurarsi un ottavo morbido. Escludendo le due italiane e l'Atletico Madrid, tra le possibili avversarie di Ronaldo potrebbero esserci Real Madrid, Chelsea, Lione, Tottenham e Borussia Dortmund. Insomma, tolta forse la formazione francese, tutte rivali di un certo spessore.

Più complicato, ovviamente, il discorso relativo a Napoli e Atalanta, che sulla propria strada potrebbero trovare Barcellona, Bayern Monaco, Liverpool (solo i bergamaschi), Manchester City (solo gli azzurri), Psg, Valencia e Lipsia. Il che, tradotto, significa che pescar bene è quasi un'impresa sempre che Valencia e Lipsia, obiettivamente le più deboli tra le teste di serie, siano davvero avversari sufficientemente abbordabili.

QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE

Prima fascia: Barcellona, Bayern Monaco, JUVENTUS, Lipsia, Liverpool, Manchester City, Paris Saint Germain, Valencia

Seconda fascia: Borussia Dortmund, Chelsea, Lione, NAPOLI, Real Madrid, Tottenham, ATALANTA, Atletico Madrid

Resta il fatto che già piazzare tre squadre su quattro agli ottavi rappresenta un segnale importante per il nostro calcio, certamente cresciuto nelle ultime stagioni. E che, a prescindere dalle avversarie, Juve, Napoli e Atalanta hanno dimostrato di potersela giocare contro chiunque. La Champions, in fondo, comincia adesso. Sotto a chi tocca.