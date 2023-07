Champions League: pari per il Galatasaray, vincono Dinamo Zagabria e Copenhagen

PRELIMINARI CHAMPIONS

Zaniolo e compagni deludono e pareggiano 2-2 contro i lituani dello Zalgiris. Roboante successo per i croati sull'Astana (4-0), sorridono i danesi e il Panathinaikos

© Getty Images Non arriva la vittoria per il Galatasaray nell'andata del secondo turno preliminare della Champions League, che sancisce il debutto dei turchi nel torneo. Zaniolo delude e arriva un 2-2 contro lo Zalgiris, che pareggia al 91' con Kazlauskas (poi espulso) dopo la rimonta rivale. Vittoria roboante per la Dinamo Zagabria, che travolge 4-0 l'Astana. Sorridono anche Panathinaikos, Hjk, Slovan Bratislava e Copenhagen. Pari tra Servette e Genk (1-1).

Delude Nicolò Zaniolo, e con lui tutto il Galatasaray, nell'andata del secondo turno preliminare della Champions League. I turchi vanno sotto al 47' contro lo Zalgiris e, paradossalmente, svoltano proprio con l'uscita dal campo dell'azzurro e gli ingressi di Mertens e Dervisoglu: è proprio il belga a servire gli assist per le reti di Abdulkerim Bardakci (75') e dello stesso Dervisoglu (78'), vanificate però dal 2-2 di Kazlauskas (poi espulso) al 91'. Arriva un pari per il Galatasaray, così come si bloccano sull'1-1 Genk e Servette. Vittoria roboante per la Dinamo Zagabria, che travolge 4-0 l'Astana con la tripletta di Ivanusec. Sorride il Panathinaikos: 3-1 al Dnipro-1 in trasferta. Successi preziosi anche per Slovan Bratislava e Hjk Helsinki, mentre il Copenhagen batte 2-0 gli islandesi del Breidablik in trasferta: in rete anche Jordan Larsson, figlio della leggenda svedese Henrik.

Tutti i risultati

Hjk Helsinki-Molde 1-0

Marcatore: 25' Keskinen (H).

Zalgiris-Galatasaray 2-2

Marcatori: 2' st Oyewusi (Z), 30' st Abdulkerim Bardakci (G), 33' st Halil Dervisoglu (G), 46' st Kazlauskas (Z).

Dnipro-Panathinaikos 1-3

Marcatori: 10' Sporar (P), 28' st Djuricic (P), 39' st Ioannidis rig. (P), 45' st Tanchyk (D).

Dinamo Zagabria-Astana 4-0

Marcatori: 35' Spikic (D), 41', 43' e 11' st Ivanusec (D).

Servette-Genk 1-1

Marcatori: 21' Arokodare (G), 32' st Rouiller (S).

Zrinjski Mostar-Slovan Bratislava 0-1

Marcatori: 53' Sharani (S).

Breidablik-Copenhagen 0-2

Marcatori: 1' Larsson (C), 32' Falk (C)

Vedi anche Champions League Champions League, playoff: avanti Qarabag e Ludogorets, Ferencvaros out