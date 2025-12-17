Nasce Juventus Play, un nuovo modo di vivere il mondo bianconero

Juventus continua ad ampliare l'offerta per i propri tifosi, entrando nelle loro case e consolidando il rapporto diretto con loro, grazie a Juventus Play, il nuovo canale televisivo 'FAST' interamente dedicato all'universo bianconero. Un luogo dove rivivere i momenti che hanno fatto la storia, scoprire il dietro le quinte della vita quotidiana della squadra e respirare Juventus, 24 ore su 24. Da oggi Juventus Play - si legge in una nota - è disponibile in Italia su Rakuten TV e, dal 2026, raggiungerà un numero sempre più ampio di TV connesse. L'accesso è gratuito, senza abbonamenti o registrazioni: è sufficiente collegarsi alla propria piattaforma FAST preferita per entrare nel mondo bianconero. Lo sviluppo del nuovo FAST channel è avvenuto in collaborazione con Globant, partner tecnologico del progetto. Il palinsesto offre uno sguardo completo, autentico e ininterrotto sulla vita della Juventus: dalle repliche delle partite stagionali della Prima Squadra maschile e femminile, della Next Gen e dell'Under 20, alle conferenze stampa live, fino alle produzioni originali dello Juventus Creator Lab e ai contenuti d'archivio che custodiscono l'eredità del Club. Juventus Play è un canale pensato per accompagnare i tifosi in ogni momento della giornata, sette giorni su sette.