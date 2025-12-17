Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Nasce Juventus Play, un nuovo modo di vivere il mondo bianconero

17 Dic 2025 - 10:28
© Foto da web

© Foto da web

Juventus continua ad ampliare l'offerta per i propri tifosi, entrando nelle loro case e consolidando il rapporto diretto con loro, grazie a Juventus Play, il nuovo canale televisivo 'FAST' interamente dedicato all'universo bianconero. Un luogo dove rivivere i momenti che hanno fatto la storia, scoprire il dietro le quinte della vita quotidiana della squadra e respirare Juventus, 24 ore su 24. Da oggi Juventus Play - si legge in una nota - è disponibile in Italia su Rakuten TV e, dal 2026, raggiungerà un numero sempre più ampio di TV connesse. L'accesso è gratuito, senza abbonamenti o registrazioni: è sufficiente collegarsi alla propria piattaforma FAST preferita per entrare nel mondo bianconero. Lo sviluppo del nuovo FAST channel è avvenuto in collaborazione con Globant, partner tecnologico del progetto. Il palinsesto offre uno sguardo completo, autentico e ininterrotto sulla vita della Juventus: dalle repliche delle partite stagionali della Prima Squadra maschile e femminile, della Next Gen e dell'Under 20, alle conferenze stampa live, fino alle produzioni originali dello Juventus Creator Lab e ai contenuti d'archivio che custodiscono l'eredità del Club. Juventus Play è un canale pensato per accompagnare i tifosi in ogni momento della giornata, sette giorni su sette.

Juve, ecco la "ADP Collection". I tifosi insorgono: "Bella, ma Alex quando entra in società?"

1 di 4
© X
© X
© X

© X

© X

Per celebrare il lancio, da oggi sarà disponibile in esclusiva su Juventus Play il dietro le quinte speciale dedicato all'ingresso nella Hall of Fame della maglia della Coppa Intercontinentale 1985: un racconto intimo e inedito di una giornata storica, arricchito dalle testimonianze di chi rese la Juventus la prima squadra europea capace di conquistare tutti i trofei internazionali. "Grazie a Juventus Play ampliamo le possibilità e i mezzi attraverso cui raccontiamo il Club al mondo". Ha dichiarato Mattia Fontana, Head of Media di Juventus: "È un progetto nato dalla volontà di essere sempre più accessibili e presenti nella quotidianità dei nostri tifosi, che rafforza il nostro ecosistema media puntando in particolare sul legame diretto tra il Club e la propria community. Il modello interamente gratuito ci permette di continuare a superare i confini tradizionali della distribuzione, offrendo contenuti pensati e realizzati ad hoc per le diverse piattaforme e modalità di fruizione". "La collaborazione con Juventus per il lancio di questo nuovo canale FAST rappresenta un ulteriore passo da parte di Globant nel supportare i Club più iconici nel loro percorso di trasformazione digitale. Al fianco di Juventus, mettiamo a disposizione la nostra esperienza nella progettazione e nell'implementazione di ecosistemi tecnologici complessi e nella gestione operativa continuativa delle piattaforme, con l'obiettivo di abilitare nuovi modelli di fruizione e rafforzare il legame tra il Club e i suoi tifosi attraverso il digitale", dichiara Giorgio Tacchia, Global Head of Sports & Media di Globant.

Ultimi video

01:57

Sarri, alla festa della Lazio scatta il selfie con Anna Falchi

03:37
Allegri in esclusiva: "Napoli già battuto? Non vale. Su Leao titolare vi dico una cosa"

Allegri in esclusiva: "Napoli già battuto? Non vale. Su Leao titolare vi dico una cosa"

02:53
Maignan in esclusiva: "Con il Napoli diamo tutto ogni secondo. Futuro? Giorno per giorno"

Maignan in esclusiva: "Con il Napoli diamo tutto ogni secondo. Futuro? Giorno per giorno"

01:29
MCH ARRIVO NAPOLI A RIAD MCH

C'è De Laurentiis con il Napoli in Arabia Saudita

02:03
MCH ARRIVO BOLOGNA A RIAD MCH

Supercoppa, è arrivato anche il Bologna

01:09
MCH ARRIVO MILAN A RIAD MCH

Supercoppa, il Milan sbarca a Riad

01:48
MCH FIFA BEST DEMBELE' MCH

Dembélé fa incetta di premi: dopo il Pallone d'Oro il Fifa The Best

02:29
MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

00:44
DICH DONNARUMMA BEST FIFA DICH

Gigio eccellenza italiana: Donnarumma riceve il FifaThe Best

01:30
SRV SUPERCOPPA ARRIVA LO SHOW

Supercoppa Italiana show: partite, orari e premi

01:55
Il cuore dell'Alcione

Il cuore dell'Alcione

01:50
Cannavaro e il Mondiale

Cannavaro e il Mondiale

02:46
Supercoppa Italiana show

Supercoppa Italiana show

01:32
Dusan Vlahovic

Füllkrug, Gimenez e... Vlahovic: Milan, tutti i retroscena di mercato tra gennaio e giugno

04:50
DICH LOTITO FESTA DI NATALE DICH

Arbitri? Lotito punta il dito contro i tifosi: "Il cane morde sempre lo straccione"

01:57

Sarri, alla festa della Lazio scatta il selfie con Anna Falchi

I più visti di Calcio

MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

Roma-Como 1-0: gli highlights

Roma-Como 1-0: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:24
Psg, Kvara: "Mi piace molto il calcio brasiliano"
11:18
Milan, domani l'intervento alla caviglia per Gimenez
10:28
Nasce Juventus Play, un nuovo modo di vivere il mondo bianconero
23:26
Bedin: "Collezione Panini serie BKT unisce giovani, tradizione e territorio"
22:30
Supercoppa: Lega Serie A promuove due iniziative di inclusione a Riad