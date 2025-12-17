Nasce Juventus Play, un nuovo modo di vivere il mondo bianconero

Juve, ecco la "ADP Collection". I tifosi insorgono: "Bella, ma Alex quando entra in società?"
Juventus continua ad ampliare l'offerta per i propri tifosi, entrando nelle loro case e consolidando il rapporto diretto con loro, grazie a Juventus Play, il nuovo canale televisivo 'FAST' interamente dedicato all'universo bianconero. Un luogo dove rivivere i momenti che hanno fatto la storia, scoprire il dietro le quinte della vita quotidiana della squadra e respirare Juventus, 24 ore su 24. Da oggi Juventus Play - si legge in una nota - è disponibile in Italia su Rakuten TV e, dal 2026, raggiungerà un numero sempre più ampio di TV connesse. L'accesso è gratuito, senza abbonamenti o registrazioni: è sufficiente collegarsi alla propria piattaforma FAST preferita per entrare nel mondo bianconero. Lo sviluppo del nuovo FAST channel è avvenuto in collaborazione con Globant, partner tecnologico del progetto. Il palinsesto offre uno sguardo completo, autentico e ininterrotto sulla vita della Juventus: dalle repliche delle partite stagionali della Prima Squadra maschile e femminile, della Next Gen e dell'Under 20, alle conferenze stampa live, fino alle produzioni originali dello Juventus Creator Lab e ai contenuti d'archivio che custodiscono l'eredità del Club. Juventus Play è un canale pensato per accompagnare i tifosi in ogni momento della giornata, sette giorni su sette.
Per celebrare il lancio, da oggi sarà disponibile in esclusiva su Juventus Play il dietro le quinte speciale dedicato all'ingresso nella Hall of Fame della maglia della Coppa Intercontinentale 1985: un racconto intimo e inedito di una giornata storica, arricchito dalle testimonianze di chi rese la Juventus la prima squadra europea capace di conquistare tutti i trofei internazionali. "Grazie a Juventus Play ampliamo le possibilità e i mezzi attraverso cui raccontiamo il Club al mondo". Ha dichiarato Mattia Fontana, Head of Media di Juventus: "È un progetto nato dalla volontà di essere sempre più accessibili e presenti nella quotidianità dei nostri tifosi, che rafforza il nostro ecosistema media puntando in particolare sul legame diretto tra il Club e la propria community. Il modello interamente gratuito ci permette di continuare a superare i confini tradizionali della distribuzione, offrendo contenuti pensati e realizzati ad hoc per le diverse piattaforme e modalità di fruizione". "La collaborazione con Juventus per il lancio di questo nuovo canale FAST rappresenta un ulteriore passo da parte di Globant nel supportare i Club più iconici nel loro percorso di trasformazione digitale. Al fianco di Juventus, mettiamo a disposizione la nostra esperienza nella progettazione e nell'implementazione di ecosistemi tecnologici complessi e nella gestione operativa continuativa delle piattaforme, con l'obiettivo di abilitare nuovi modelli di fruizione e rafforzare il legame tra il Club e i suoi tifosi attraverso il digitale", dichiara Giorgio Tacchia, Global Head of Sports & Media di Globant.