Champions League: vincono Newcastle e Qarabag

I Magpies vincono 4-0 col St. Gilloise, gli azeri piegano 2-0 il Copenhagen

01 Ott 2025 - 20:54
© Getty Images

© Getty Images

Doppia vittoria per Newcastle e Qarabag nella seconda giornata della League Phase di Champions. I Magpies, impegnati nell’anticipo in Belgio, rifilano un poker (4-0) al St. Gilloise, avversario dell’Inter nel prossimo turno: segnano il nuovo acquisto Woltemade, Gordon (doppietta su calcio di rigore) e Barnes. Storico successo degli azeri, che piegano i danesi con un gol per tempo: 2-0 con Zoubir e Addai eroi della serata di Baku.

UNION ST. GILLOISE-NEWCASTLE 0-4
Il Newcastle domina contro il St. Gilloise, prossimo avversario dell'Inter nella terza giornata della League Phase: finisce 4-0. Il protagonista in avvio è Woltemade, arrivato a suon di milioni ai Magpies, che sblocca al 17' su assist di Tonali. Joelinton si divora il raddoppio, Pope salva su El Hadj, ma al 44' ecco il 2-0 con il rigore provocato da Leysen e trasformato da Gordon. Nella ripresa, fioccano le occasioni: prima per Elanga e gli inglesi, poi tre opportunità in pochi minuti per Khalaili, Niang e Zorgane, ma tra imprecisione dei padroni di casa e i guantoni di Pope, si resta sul risultato dell'intervallo. Il match però si chiude al 64’, quando Gordon va ancora sul dischetto e fa calare il sipario. C’è tuttavia spazio anche per Barnes, che al 73’ entra e sette minuti dopo cala il poker: Tonali e il suo Newcastle dimenticano il ko col Barcellona.

QARABAG-COPENHAGEN 2-0
Insieme alle big come Real, Bayern e Inter a punteggio pieno c’è anche il Qarabag, che dopo il Benfica supera pure il Copenhagen con il punteggio di 2-0. La partita si mette subito male per i danesi, visto che Huescas si fa male al quarto d'ora di gioco e deve entrare Zague. Al 28', ecco il vantaggio degli azeri con Zoubir, che riceve da Pedro Bicalho e non sbaglia. Gli ospiti tentano il tutto per tutto con un doppio cambio a inizio ripresa: dentro Suzuki e Claesson per Robert e Moukoko. Tutto resta in gioco fino all’83’ con Addai, che fa raddoppia e chiude la partita: il Qarabag ora può sognare.
 

