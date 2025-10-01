Champions League: vincono Newcastle e Qarabag

UNION ST. GILLOISE-NEWCASTLE 0-4

Il Newcastle domina contro il St. Gilloise, prossimo avversario dell'Inter nella terza giornata della League Phase: finisce 4-0. Il protagonista in avvio è Woltemade, arrivato a suon di milioni ai Magpies, che sblocca al 17' su assist di Tonali. Joelinton si divora il raddoppio, Pope salva su El Hadj, ma al 44' ecco il 2-0 con il rigore provocato da Leysen e trasformato da Gordon. Nella ripresa, fioccano le occasioni: prima per Elanga e gli inglesi, poi tre opportunità in pochi minuti per Khalaili, Niang e Zorgane, ma tra imprecisione dei padroni di casa e i guantoni di Pope, si resta sul risultato dell'intervallo. Il match però si chiude al 64’, quando Gordon va ancora sul dischetto e fa calare il sipario. C’è tuttavia spazio anche per Barnes, che al 73’ entra e sette minuti dopo cala il poker: Tonali e il suo Newcastle dimenticano il ko col Barcellona.