Cremonese, Payero: "Mi porto la garra argentina"

"Fino a questo momento stiamo facendo molto bene, ma il nostro obiettivo rimane chiaro: raggiungere la salvezza il prima possibile e poi continuare a lottare". Martin Payero è arrivato alla Cremonese portando con sé carattere, intensità e quella garra argentina che non lo abbandona mai. Dopo l'esperienza all'Udinese si è inserito subito nel cuore del centrocampo grigiorosso, dove sabato sera sarà protagonista a San Siro contro l'Inter. Ma non ha paura: "Se riesci a giocare nella Bombonera, poi è tutto in discesa", dice dello stadio del Boca Juniors: "è qualcosa che non si può spiegare. La prima volta senti paura ed emozione insieme, poi capisci che quello è il tuo posto. Mi porto dentro quella energia».