Napoli, Manna: "De Bruyne deve accettare le scelte di Conte"

Intervenuto ai microfoni di Sky a margine della sfida di Champions tra Napoli e Sporting, Giovanni Manna ha spento le polemiche sul possibile malcontento di De Bruyne: "È una partita importante, la prima davanti al nostro pubblico e ci serve per crescere nel percorso che abbiamo iniziato. Dobbiamo crescere, partita dopo partita. Non è una sconfitta a San Siro che ci fa perdere i valori, siamo tranquilli. De Bruyne? Non c'è bisogno di parlare, si è parlato troppo e si fanno delle scelte, il mister le fa e il giocatore può non condividerle ma deve accettarle. Non c'è nulla di particolare, lui voleva restare in campo e fa parte del gioco. Pensiamo a oggi, vogliamo fare una bella partita"