Calcio

Napoli, Manna: "De Bruyne deve accettare le scelte di Conte"

01 Ott 2025 - 20:46
 Giovanni Manna © Ufficio Stampa

 Giovanni Manna © Ufficio Stampa

Intervenuto ai microfoni di Sky a margine della sfida di Champions tra Napoli e Sporting, Giovanni Manna ha spento le polemiche sul possibile malcontento di De Bruyne: "È una partita importante, la prima davanti al nostro pubblico e ci serve per crescere nel percorso che abbiamo iniziato. Dobbiamo crescere, partita dopo partita. Non è una sconfitta a San Siro che ci fa perdere i valori, siamo tranquilli. De Bruyne? Non c'è bisogno di parlare, si è parlato troppo e si fanno delle scelte, il mister le fa e il giocatore può non condividerle ma deve accettarle. Non c'è nulla di particolare, lui voleva restare in campo e fa parte del gioco. Pensiamo a oggi, vogliamo fare una bella partita"

Ultimi video

01:31
CONFERENZA STAMPA JURIC

Juric "Gli uomini dalla panchina hanno dato una spinta importante"

01:11
DICH CASTRO VIGILIA 1/10 DICH

Castro: "Siamo pronti, vogliamo fare una grande partita"

01:11
DICH ITALIANO VIGILIA 1/10 DICH

Italiano: "Girone tosto. Dobbiamo alzare il livello"

00:14
MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

01:06
DICH GASPERINI VIGILIA 1/10 DICH

Gasperini: "Dietro possiamo fare turnover ma davanti siamo sempre gli stessi"

01:00
DICH PIOLI VIGILIA 1/10 DICH

Pioli: "Vogliamo arrivare fino in fondo, puntiamo sulla qualità"

01:02
DICH PAYERO CREMONESE 1/10 DICH

Payero si presenta alla Cremonese: "Pronto a giocare in tutti i ruoli"

02:08
Le top parate della 5a

Le top parate della 5a

01:21
Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro

01:15
Domani l'Europa League

Domani l'Europa League

01:36
Vlahovic a Villarreal

Vlahovic a Villarreal

01:32
Stasera Villarreal-Juve

Stasera Villarreal-Juve

02:05
Stasera Napoli-Sporting

Stasera Napoli-Sporting

01:59
DICH CHIVU POST INT-SLA DICH

Chivu: "Calhanoglu è un uomo con dei valori"

03:32
DICH ZIELINSKI POST INT-SLA DICH

Zielinski "Era importante vincere"

01:31
CONFERENZA STAMPA JURIC

Juric "Gli uomini dalla panchina hanno dato una spinta importante"

I più visti di Calcio

NUOVO SAN MAMES - ATHLETIC CLUB

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames

Vendita San Siro, Inter e Milan: "Passo decisivo per il futuro dei club e della città"

Come sarà il nuovo San Siro: 71.500 posti, hotel, negozi e ristoranti

MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

DICH CONTE POST MILAN PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Conte: "De Bruyne? Spero fosse nervoso per il risultato, altrimenti..."

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Calcio ora per ora
21:15
Cremonese, Payero: "Mi porto la garra argentina"
 Giovanni Manna
20:46
Napoli, Manna: "De Bruyne deve accettare le scelte di Conte"
20:40
Tudor esalta Yildiz: "È fortissimo e con ampi margini di crescita"
20:32
Qualificazioni Europeo U17, Italia travolge Estonia 8-1 all'esordio
20:30
Napoli, Conte: "Partita preparata in meno di 24 ore. Rischiamo Spinazzola e Olivera"