Champions League: Tudor sostiene l'esame Real, Atalanta a caccia dei tre punti con lo Slavia

Il momento è critico per la Juventus, a secco di vittorie da quel rocambolesco 4-3 contro l'Inter. I bianconeri avevano ottenuto cinque pareggi consecutivi, due in Champions League e tre in Serie A, una serie che si è interrotta con quel ko contro il Como. Igor Tudor è sulla graticola, e non solo per quel cambio modulo che non ha funzionato contro i lariani. La sua Juventus sembra aver perso completamente la solidità e fatica a trovare un gioco consolidato, inoltre l'assenza di Bremer pesa come un macigno. Esattamente com'era successo nell'era-Thiago Motta, il ko del brasiliano sembra aver tolto ogni singola certezza alla Vecchia Signora. Serve una reazione importante, per evitare che la crisi si acuisca ulteriormente, ma il calendario non aiuta. Sulla strada della Juventus, nella 3a giornata della League Phase della Champions League, c'è quel Real Madrid che guida la Liga e ha fatto pochissimi passi falsi. Xabi Alonso ha smussato gli integralismi tattici mostrati nel Mondiale per Club e si è adattato alla squadra, facendo anche scelte impopolari e dando sempre più spazio a Franco Mastantuono. Mbappé e compagni sono primi con 24 punti in nove giornate e il +2 sul Barça, mentre la Juve insegue a -4 dal Milan e -3 dal duo Napoli-Inter. I momenti delle squadre sono dunque profondamente differenti, ma la Juve ha dimostrato di saper reggere il colpo con le merengues a più riprese. Per cercare una reazione, Tudor si riaffida al 3-4-2-1 con Conceiçao e Yildiz dietro Vlahovic: nuova bocciatura per un David sempre più sottotono e avulso dall'ambiente-Juve. Sulle corsie McKennie e Cambiaso, Locatelli-Thuram in mezzo e Kalulu scala in difesa: al suo fianco Gatti e Kelly. Risponde col 4-2-3-1 il Real Madrid, con Arda Guler e Tchouameni mezzali alle spalle del quartetto tutto tecnica e classe: Mastantuono e Vinicius Junior esterni, Bellingham dietro Mbappé. Il francese è in forma smagliante, con dieci gol nella Liga, mentre Vini Jr è tornato contro il Getafe: mezz'ora in campo e due rossi procurati. Attenti a quei due, in una sfida durissima per una Juve che ha solo due punti in Europa. Saranno out, nelle merengues, in cinque: Rudiger, Mendy, Ceballos, Alaba e l'ex Huijsen. Piena emergenza difensiva dunque per Xabi Alonso, che conferma Valverde da terzino destro e rilancia Asencio con Militao.