Champions League, sorteggio ottavi di finale: Inter e Juventus scoprono le avversarie su Canale 20

ottavi champions

I nerazzurri rischiano Bayern, Liverpool e i due Manchester, spauracchio PSG o Atletico Madrid per i bianconeri: diretta dalle 11.50

Lunedì a partire dalle 11.50 (diretta su Canale 20 e streaming su Sportmediaset.it) a Nyon andrà in scena il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League, che vedrà protagoniste anche Inter e Juventus. Per i nerazzurri tanti rischi, dal Bayern Monaco al Liverpool sino ai due Manchester. Meno pericoli per la Juventus, che ha chiuso prima il girone, ma soprattutto Paris Saint-Germain e poi Atletico Madrid sarebbe due ostacoli difficili. Getty Images

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

-Il sorteggio coinvolge 16 squadre: le vincitrici (Ajax, Bayern Monaco, Juventus, Lille, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid) e le seconde classificate (Atletico Madrid, Benfica, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Salisburgo, Sporting Lisbona, Villarreal) degli otto gironi di UEFA Champions League.

-Verranno formate due urne: una contenente le otto vincitrici (teste di serie) e l'altra contenente le otto seconde classificate (non teste di serie).

-Squadre provenienti dallo stesso girone o dalla stessa federazione nazionale non possono affrontarsi.

-Le vincitrici dei gironi, in qualità di teste di serie, disputano l'andata degli ottavi di finale in trasferta e il ritorno in casa.

POSSIBILI AVVERSARIE DELLE ITALIANE

Inter: Ajax, Bayern Monaco, Lille, Liverpool, Manchester City, Manchester United

Juventus: Atletico Madrid, Benfica, Psg, Salisburgo, Sporting Lisbona, Villarreal

NOVITÀ NEL REGOLAMENTO

La regola dei gol in trasferta è stata eliminata, quindi le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta, andranno ai tempi supplementari. Se il risultato rimane ancora in pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora si andrà ai calci di rigore.

LE DATE DEGLI OTTAVI

15/16/22/23 febbraio: ottavi di finale, andata

8/9/15/16 marzo: ottavi di finale, ritorno

