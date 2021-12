Champions, sorteggi ottavi: le probabilità dicono Inter-United e Juve-Atletico

CHAMPIONS LEAGUE

Se dovesse passare anche l'Atalanta, per Gasp una tra Man City e Liverpool

In attesa che il quadro delle 16 qualificate agli ottavi di Champions League diventi definitivo con il recupero di Atalanta-Villarreal, il gioco a incastri dei paletti regolamentari (per esempio due squadre dello stesso Paese non possono incontrarsi agli ottavi, così come due squadre che erano nello stesso girone) e delle percentuali ci dà un'idea su chi potrebbero incontrare le italiane secondo il calcolo della probabilità. Getty Images

Sono due, quindi, gli scenari che si prospettano, con o senza Atalanta agli ottavi. Se la Dea dovesse essere eliminata dagli spagnoli, la Juventus avrebbe la stessa probabilità di incontrare proprio il Villarreal oppure l'Atletico (18,71%). Appena sotto lo spauracchio PSG (17,81%), seguito da Salisburgo (15,08%), Benfica (14,82%) e Sporting (14,82%). La qualificazione dei bergamaschi, invece, renderebbe più insidioso il sorteggio per i bianconeri: Atletico (22,23%) e PSG (22,04%), poi Salisburgo (19,79) e le due portoghesi ancora con analoga probabilità (18,47%).

Per quanto riguarda l'Inter, il rischio più probabile è quello di pescare una squadra inglese. Con l'Atalanta ancora in corsa, il calcolo delle probabilità dice Manchester United di CR7 (19,2%), sulla carta il male minore, seguito da Liverpool (18,64%) e Manchester City (18,5%). Poi il Lille (15,98%), mentre Ajax e Bayern (13,84%) sono le meno probabili. Non cambiano poi di molto le cose se a qualificarsi sarà la squadra valenciana: United e Reds (18,71%), City al 18,44%, Lille (16,18%) e la coppia Ajax-Bayern (13,98%).

Se Toloi e compagni passeranno il turno, anche per lo loro i pericoli vengono dalla Premier: Liverpool (19,34%) e City (19,33%), poi Real (16,89%), Lille (16,28%), Bayern (14,08%) e Ajax (14,08%).