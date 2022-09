Champions League: sorpresa a Zagabria, la Dinamo affonda il Chelsea

CHAMPIONS LEAGUE

I croati, inseriti nel girone del Milan, battono 1-0 i Blues grazie ad Orsic. Il Dortmund non sbaglia al debutto: 3-0 al Copenhagen

La prima sorpresa di questa Champions League arriva proprio nel girone E, quello del Milan: la Dinamo Zagabria compie l'impresa e batte 1-0 il Chelsea. In avvio di gara in Croazia, i londinesi dominano, ma a passare in vantaggio, al 13', sono i padroni di casa grazie al perfetto contropiede di Orsic, che riceve la sponda di testa di Petkovic da dietro la metà campo, si invola verso Kepa e lo batte con un delicatissimo esterno destro. Al 30', il capitano Ademi ci prova dalla distanza, trovando però l'opposizione dello spagnolo. Ad inizio ripresa, Tuchel inserisce Ziyech al posto di Azpilicueta, ma l'estremo difensore dei Blues è decisivo su Ristovski, deviando la conclusione sull'incrocio dei pali, mentre precedentemente il Chelsea si vede annullare un gol per fuorigioco. Il tecnico degli inglesi fa entrare anche Broja e Jorginho che prende il posto di Kovacic, infine getta nella mischia Cucurella e Pulisic, ma il forcing finale dei Blues, anche grazie al gran salvataggio di Ljubicic sul colpo di testa di Havertz e al palo colpito da James, non viene premiato. Finisce 1-0: prima sorpresa di questa Champions, con il Chelsea che resta a 0 punti nel girone del Milan. La Dinamo Zagabria, prossima avversaria dei rossoneri a San Siro, si porta invece a quota 3.Non sbaglia al debutto, invece, il Borussia Dortmund: la formazione di Terzic, infatti, batte 3-0 il Copenhagen, salendo subito in vetta al gruppo G. Al 35' ecco l'1-0 per i tedeschi: a sbloccare il match è Reus, che riceve tra le linee da Brandt, supera Vavro e di sinistro batte Ryan. I padroni di casa si sciolgono e al 42' arriva il raddoppio grazie ad una splendida triangolazione tra Guerreiro e Reyna, che permette al portoghese di segnare il 2-0 a porta vuota. Nella ripresa, il Dortmund gestisce e allo stesso tempo va a caccia del terzo gol, segnato all'83': Bellingham capitalizza da pochi passi un'azione tutta di prima, con la palla che arriva dalla destra da Reyna, autore del secondo assist della sua partita. Il 3-0 chiude i conti: tre punti all'esordio per il Dortmund, mentre il Copenaghen resta a quota 0.