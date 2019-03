Champions League, Silooy: "Juve dopata? Non ci sono prove, hanno vinto in modo pulito"

29/03/2019

Sonny Silooy torna su Juventus-Ajax del 1996, finale di Champions League vinta ai rigori dai bianconeri, e non segue le accuse di doping rivolte dall'ex compagno Endt agli avversari: "Rimangono solo voci, se puoi provare e dimostrare che gli avversari sono dopati allora portali in tribunale ma non è successo. L'unica cosa che puoi fare quindi è dire 'scusate, sono puliti e hanno vinto in maniera pulita'. Basta parlarne dopo tutto questo tempo".