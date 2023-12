Champions League: scontri tra tifosi del Milan e del Newcastle prima del match

© Da video

Attimi di tensione prima del match tra Newcastle e Milan. I tifosi rossoneri sono venuti a contatto con quelli dei Magpies durante il corteo che li stava portando al St. James' Park, luogo dove si disputerà l'ultima sfida della fase a gironi. Il tutto si è svolto sotto gli occhi della polizia che non è, però, intervenuta e gli animi si sono placati da soli. Sono oltre 1500 i tifosi del Milan volati in Inghilterra per sostenere la squadra di Pioli.