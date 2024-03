Champions League: Sancho e Reus portano il Dortmund ai quarti, eliminato il Psv   

BORUSSIA-PSV 2-0

I gialloneri superano gli olandesi 2-0 nel ritorno degli ottavi dopo l’1-1 dell’andata, decisivi l’ex United in avvio e il tedesco nel finale

Sancho lancia il Dortmund: Psv ko, Terzic festeggia i quarti



































Nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2023/24 il Borussia Dortmund piega 2-0 il Psv Eindhoven e stacca il pass per il turno successivo. I tedeschi, dopo l'1-1 dell'andata in Olanda, stappano subito la partita con Sancho al 3'. Nella ripresa i biancorossi sfiorano il pari con il palo di Lozano, poi crollano al 95' con il raddoppio di Reus. Terzic e il BVB volano ai quarti di finale, eliminato il Psv.

Avanza ai quarti di finale il Borussia Dortmund, che nel ritorno degli ottavi supera 2-0 il Psv Eindhoven eliminandolo dalla Champions League 2023/24. I padroni di casa iniziano subito a premere forte sull’acceleratore, e dopo soli tre minuti di gioco riescono a sbloccare il risultato: discesa sulla sinistra di Maatsen, che crossa il pallone dentro l’area. La difesa olandese pasticcia e non respinge, con Jadon Sancho che si sistema la sfera e calcia preciso sul primo palo, beffando Benitez. I gialloneri sono padroni del campo, e al quarto d’ora sfiorano anche il raddoppio con l’occasione di Malen. La squadra ospite prova ad essere pericolosa sfruttando l’ampiezza di Dest sul finale della prima frazione di gioco, ma il primo tempo si chiude con il BVB avanti di un gol.

Nella ripresa gli uomini di Peter Bosz mettono in campo tutt’altra intensità, e colpiscono subito un palo con la conclusione da fuori area dell’ex Napoli Lozano. I tedeschi soffrono e non poco nel corso del secondo tempo, con gli olandesi che sfiorano il pareggio a più riprese. Al 78’ Fullkrug mette apparentemente in cassaforte la qualificazione firmando il raddoppio, ma la sua rete viene annullata dopo controllo al Var. Nei dieci minuti finali i gialloneri si difendono con tutte le energie rimaste, riuscendo anche a raddoppiare a tempo praticamente scaduto, con il 2-0 al 95' di Marco Reus (entrato al posto di Sancho) sulla giocata di Fullkrug. Vince il Borussia Dortmund e vola ai quarti di finale, Psv fuori comunque a testa alta.

- Il Borussia Dortmund si è qualificato ai quarti di finale di Champions League per la quinta volta nella sua storia: l’ultima risaliva al 2020/21, quando agli ottavi eliminò il Siviglia.

- Il Borussia Dortmund è rimasto imbattuto nelle ultime nove gare interne di Champions League (5V, 4N), eguagliando così il record fissato in precedenza tra dicembre 1996-settembre 1999.

- Jadon Sancho ha ritrovato il gol in Champions League a distanza di 841 giorni dall’ultimo, segnato il 23 novembre 2021, con il Manchester United, sul campo del Villarreal.

- Quello messo a segno da Jadon Sancho al 2:52 contro il PSV è il gol più veloce realizzato dal Borussia Dortmund in Champions League dalla rete di Ciro Immobile (2:50), contro l’Anderlecht, nell’ottobre 2014.

- Jadon Sancho ha preso parte a sette gol (quattro reti, tre assist) nelle ultime sette sfide casalinghe di Champions League con il Borussia Dortmund; tuttavia, questo è stato il suo primo sigillo con il BVB nella competizione da quello del novembre 2020, contro il Brugge.

- A 34 anni e 287 giorni, Marco Reus è diventato il marcatore più anziano del Borussia Dortmund nella fase a eliminazione diretta di Champions League, superando Sebastian Kehl (34 anni, 34 giorni), nel marzo 2013, contro lo Zenit.