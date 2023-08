Champions League: Galatasaray avanti, impresa del Servette

© ansa

Arrivano i verdetti del secondo turno di Playoff di Champions League: nessun problema per la Dinamo Zagabria (che elimina l’Astana) e per il Copenaghen (che fa fuori il Breidablik Kopavogur). Avanza anche il Galatasaray, che dopo il pari dell’andata piega lo Zalgiris grazie ad un super Mertens. Clamorosa impresa del Servette: gli svizzeri giocano in dieci 115’ contro il Genk, ma passano il turno ai rigori. Il Maccabi Haifa elimina lo Sheriff.