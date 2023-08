Champions League: avanza il Panathinaikos, Ludogorets out a sorpresa

© ansa

Il secondo turno preliminare della Champions League vede qualificarsi il Panathinaikos che, dopo il 3-1 in Ucraina, pareggia 2-2 col Dnipro-1. Ora sfiderà il Marsiglia nel terzo turno. Eliminazione bruciante, invece, per il Ludogorets contro l'Olimpia Lubiana. Pesa come un macigno il rigore parato all'ex Cagliari Despodov al 102', con gli sloveni che vincono 2-1 grazie ad Elšnik (doppietta). Avanzano anche Slovan Bratislava e Aris Limassol.