Supercoppa Uefa, 5 Daspo a tifosi del Psg

Il Questore di Udine ha emesso 5 Daspo della durata di un anno nei confronti di altrettanti tifosi del Psg in possesso di una sbarra di sollevamento per cric, un set di palle di acciaio e altro materiale trovato nel cofano dell'auto sulla quale stavano tentando di raggiungere lo stadio. Le cinque persone sono state fermate nel corso delle cosiddette operazioni di filtraggio al casello autostradale in ingresso a Udine, erano a bordo di un'auto con targa francese. A una ispezione del veicolo, però, è stato trovato il materiale insieme con un fuoco pirotecnico e una bomboletta di vernice spray di colore nero. I cinque sono stati denunciati in stato di libertà e non hanno potuto assistere alla partita. Nell'ambito delle misure di sicurezza e dei controlli, sono state inoltre sequestrate oltre 500 bottiglie di birra dalla Polizia Locale e 7 cittadini italiani sono stati sanzionati per commercio abusivo con multe per oltre 2.500 euro ciascuno. In base al dispositivo di ordine e sicurezza pubblica predisposto, sono stati schierati nei tre giorni tra il 12 ed il 14 agosto, circa 1.500 uomini tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, 1.000 dei quali nella sola giornata di ieri. Nelle prime ore del 13 agosto si è infatti concentrato l'arrivo degli ultras da Parigi. Nel corso della giornata, nonostante l'enorme afflusso di tifosi e lo stadio al completo, non si sono verificati problemi.