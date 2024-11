Champions League, ricavi milionari per le italiane: Inter già a quota 60

LE PREMESSE

Ognuna delle nostre squadre incasserà il bonus partecipazione, che è uguale per tutti e porterà nelle casse dei club italiani 18,62 milioni di euro. A questi vanno aggiunti i milioni del premio per la posizione nella classifica unica, una novità di questa stagione che porterà a ogni club un minimo di 275mila euro. Poi ci sono i bonus per i risultati, che da quest’anno valgono un po' meno rispetto al passato: 2,1 milioni per ogni vittoria e 700mila euro per i pareggi. Infine, i ricavi si completano con le somme derivanti dal pilastro “value”, un nuovo segmento pensato dalla Uefa per accorpare il market pool (diritti televisivi) e il ranking storico/decennale, che verrà poi diviso tra 'parte europea' e 'parte non europea'.