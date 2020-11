Champions League: Real Madrid-Inter in esclusiva in chiaro su Canale 5

Martedì 3 novembre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda in esclusiva in chiaro Real Madrid-Inter, match valido per la terza giornata di Champions League. In diretta dallo Stadio Alfredo Di Stefano di Madrid, andrà in scena la sfida stellare tra i blancos di Zidane e i nerazzurri di Antonio Conte. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena.