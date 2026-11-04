Champions League, Porto-Napoli 4-1: prima vittoria europea per Farioli, Allegri cade ancora

LE STATISTICHE

Il Napoli ha subito 24 gol nelle prime 14 partite di questa stagione tra tutte le competizioni: record negativo per una squadra di Allegri nelle prime 14 gare stagionali all-comps, almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altra stagione da tecnico.

Con tre punti dopo quattro giornate, è la peggior partenza in UEFA Champions League per il Napoli dal 2017/18. Inoltre, Massimiliano Allegri ha eguagliato il proprio peggior record alla guida di una squadra in UCL (tre punti dopo quattro giornate anche con la Juve nel 2022/23).

Una squadra di Massimiliano Allegri non subiva più di tre reti in un singolo match di UEFA Champions League da ottobre 2022 quando allenava la Juventus (4-3 v Benfica). Prima di oggi, in generale, era successo cinque volte al tecnico livornese nella competizione.

Il Napoli ha perso cinque delle ultime sette partite della fase a gironi/fase campionato in UEFA Champions League, tante sconfitte quante ne aveva subite in questa fase della competizione nelle precedenti 23 gare complessive.

Scott McTominay ha segnato il suo 32° gol con il Napoli; da quando il centrocampista ha debuttato con il club nel settembre 2024, solo Lautaro Martínez (52) e Marcus Thuram (37) hanno segnato di più considerando le squadre italiane in tutte le competizioni.

Scott McTominay ha segnato per la prima volta in carriera in due presenze consecutive in UEFA Champions League e in particolare ha realizzato sette gol nelle sue ultime nove partite disputate nel torneo.

Dalla scorsa stagione, solo Vitinha (otto) ha realizzato più reti di Scott McTominay tra i centrocampisti in UEFA Champions League: sette, tutte arrivate dentro l'area di rigore e sempre tra i pariruolo dalla scorsa stagione nel torneo è quello che ha segnato di più negli ultimi 16 metri.

Quella schierata oggi da Massimiliano Allegri è la 14ª formazione differente su 14 gare giocate dal Napoli in questa stagione tra tutte le competizioni.