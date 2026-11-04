CHAMPIONS LEAGUE

Champions League, Porto-Napoli 4-1: prima vittoria europea per Farioli, Allegri cade ancora

Non basta McTominay: i biancoblù passano con Bednarek, Veiga, Kiwior e Samu: è aggancio ai partenopei in classifica. Nel finale espulso Rafa Marin

04 Nov 2026 - 23:27
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 10
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Una serata da dimenticare per il Napoli, che crolla 4-1 nella quarta giornata di Champions League. Agli azzurri non basta McTominay, il Porto trova i primi tre punti in Europa grazie alle reti di Bednarek, Gabri Veiga, Kiwior e Samu, agganciando proprio la squadra di Allegri in classifica. Parte subito meglio il Porto, che dopo appena 4 minuti sblocca già la gara con Pepê, ma la sua rete viene annullata per fuorigioco. Passano appena sette giri d’orologio e i portoghesi colpiscono ancora, ma questa volta il gol è regolare: Gabri Veiga batte un corner preciso e Bednarek salta da solo a centro area e segna di testa la rete dell’1-0. Il Napoli cresce col passare dei minuti e impensierisce Diogo Costa con Hojlund, fino a trovare il pareggio a fine primo tempo con McTominay, bravo a ribadire in rete dopo due grandi parate del portiere biancoblù.

La ripresa inizia con lo stesso copione: il Porto è più pericoloso e ci prova con più insistenza, e dopo poco più di dieci minuti Bednarek sfiora la doppietta ancora da calcio d’angolo. Al 63’, poi, Gabri Veiga fa tremare lo stadio con una traversa piena colpita con un tiro di collo pieno da fuori area. Il numero 10 trova il gol poco dopo su una ripartenza battendo Meret nell’uno contro uno. I portoghesi hanno un ritmo più alto, e a 10 dalla fine trovano anche il tris con Kiwior, ancora una volta da calcio d’angolo. Il Porto cala anche il poker nel finale: Rafa Marin atterra Samu in area e viene espulso, e lo stesso attaccante trasforma il penalty che vale il 4-1 finale. Primi tre punti europei per Farioli, terza sconfitta su quattro gare in Champions per Allegri.

IL TABELLINO
Porto (4-3-3): Diogo Costa; Martim Fernandes (67’ Sanusi), Bednarek, Kiwior, Alberto Costa; Gabri Veiga (78’ Hwang In-Beom) , Rosario, Froholdt; Borja Sainz (67’ Giménez), André Silva (56’ Samu), Pepê (78’ Fofana)
A disp.: Clàudio Ramos, João Costa, Nehuén Pérez, Varela, Souza, Francisco Moura, Pietuszewski. All: Farioli
Napoli (3-5-1-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano (81’ Lucca), Anguissa (78’ Lang), Gilmour, McTominay, Vergara (78’ Giovane); De Bruyne; Hojlund
A disp.: Contini, Milinkovic-Savic, Chiummarello, Lieto. All: Allegri
Arbitro: Oliver
Marcatori: 11’ Bednarek (P), 43’ McTominay (N), 71’ Gabri Veiga (P), 80’ Kiwior (P), 89’ Samu (P).
Ammoniti: Vergara (N), Anguissa (N), Rrahmani (N), McTominay (N), Gabri Veiga (P).
Espulsi: 89' Rafa Marin (N).

LE STATISTICHE
Il Napoli ha subito 24 gol nelle prime 14 partite di questa stagione tra tutte le competizioni: record negativo per una squadra di Allegri nelle prime 14 gare stagionali all-comps, almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altra stagione da tecnico.
Con tre punti dopo quattro giornate, è la peggior partenza in UEFA Champions League per il Napoli dal 2017/18. Inoltre, Massimiliano Allegri ha eguagliato il proprio peggior record alla guida di una squadra in UCL (tre punti dopo quattro giornate anche con la Juve nel 2022/23).
Una squadra di Massimiliano Allegri non subiva più di tre reti in un singolo match di UEFA Champions League da ottobre 2022 quando allenava la Juventus (4-3 v Benfica). Prima di oggi, in generale, era successo cinque volte al tecnico livornese nella competizione.
Il Napoli ha perso cinque delle ultime sette partite della fase a gironi/fase campionato in UEFA Champions League, tante sconfitte quante ne aveva subite in questa fase della competizione nelle precedenti 23 gare complessive.
Scott McTominay ha segnato il suo 32° gol con il Napoli; da quando il centrocampista ha debuttato con il club nel settembre 2024, solo Lautaro Martínez (52) e Marcus Thuram (37) hanno segnato di più considerando le squadre italiane in tutte le competizioni.
Scott McTominay ha segnato per la prima volta in carriera in due presenze consecutive in UEFA Champions League e in particolare ha realizzato sette gol nelle sue ultime nove partite disputate nel torneo.
Dalla scorsa stagione, solo Vitinha (otto) ha realizzato più reti di Scott McTominay tra i centrocampisti in UEFA Champions League: sette, tutte arrivate dentro l'area di rigore e sempre tra i pariruolo dalla scorsa stagione nel torneo è quello che ha segnato di più negli ultimi 16 metri.
Quella schierata oggi da Massimiliano Allegri è la 14ª formazione differente su 14 gare giocate dal Napoli in questa stagione tra tutte le competizioni.

champions league
napoli
porto

Ultimi video

01:33
Raimondi: "Milan, un titolare si ferma per 3 mesi"

Raimondi: "Milan, un titolare si ferma per 3 mesi"

02:44
Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cmabi una buona partita" DICH

Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cambi una buona partita"

02:20
Beukema: "Dobbiamo rialzarci, chiediamo scusa ai tifosi" DICH

Beukema: "Dobbiamo rialzarci, chiediamo scusa ai tifosi""

00:24
Koopmeiners: "Bello giocare contro mio fratello, sarà ancora più bello se dovessimo vincere" DICH

Koopmeiners: "Bello giocare contro mio fratello"

01:40
Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

01:51
L'Italia dopo il Milan: Cisse vuole tutto

L'Italia dopo il Milan: Cisse vuole tutto

01:31
Tuffi negli spalti, per follia o per amore

Tuffi negli spalti, per follia o per amore

01:32
Inter, vittoria senza festa con la curva

Inter, vittoria senza festa con la curva

02:58
Morte in campo: parla il portiere indagato

Morte in campo: parla il portiere indagato

02:25
Dramma in Spagna: silenzio e lacrime nel mondo

Dramma in Spagna: silenzio e lacrime nel mondo

00:25
Atletico Madrid-Barcellona: domenica 8 novembre alle 21.00 su Italia 1

Atletico Madrid-Barcellona: domenica 8 novembre alle 21.00 su Italia 1

00:54
LIVE LANDONI PER SITO 4/11 SRV

Landoni: "De Bruyne dà l'ok! Titolare contro il Porto"

00:21
MCH ESULTANZA COREANA SRV

Esultanza alla coreana. Vedere per credere la follia di Moon Seon-Min

01:59
Taveri: "Inter, il futuro in Champions passa da..."

Taveri: "Inter, il futuro in Champions passa da..."

01:43
Taveri: "Amorim deve spiegare su Cisse..."

Taveri: "Amorim deve spiegare su Cisse..."

01:33
Raimondi: "Milan, un titolare si ferma per 3 mesi"

Raimondi: "Milan, un titolare si ferma per 3 mesi"

I più visti di Champions League

DICH CHIVU SU CHAMPIONS PER SITO 2/11 DICH

Chivu: "Playoff o no, consapevoli della nostra forza e vogliamo andare avanti"

DICH CHIVU POST FEYENOORD PER SITO 4/11 DICH

Chivu: "Partita seria ma non dobbiamo dimostrare nulla"

Bisseck, ma cosa ti inventi? il gol al Feyenoord è un vero gioiello FOTO

La Roma si butta ancora via: Bruno Fernandes e Cunha firmano una rimonta shock

Spence sprigiona potenza allo stato puro, Pio e Zielinski sono altruisti che sanno anche segnare

Chivu e Gasperini

L'Inter vuole dimenticare il derby col Feyenoord, la Roma con il problema Gollini

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:32
Napoli, Politano duro coi compagni: "La faccia ce la mettiamo sempre noi italiani"
23:19
Como, è la vittoria esterna con scarto più ampio della storia della Champions League
23:11
Como da sogno! Douvikas è il capocannoniere della Champions: "Abbiamo tanta fame"
22:49
Donnarumma l'ha fatto di nuovo: altra papera sul campo del Lipsia IL VIDEO
21:59
Como, Nico Paz segna e dedica il gol a Jesus de Miguel: "Riposa in pace"