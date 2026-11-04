Champions League, Porto-Napoli 4-1: prima vittoria europea per Farioli, Allegri cade ancora

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Non basta McTominay: i biancoblù passano con Bednarek, Veiga, Kiwior e Samu: è aggancio ai partenopei in classifica. Nel finale espulso Rafa Marin
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Una serata da dimenticare per il Napoli, che crolla 4-1 nella quarta giornata di Champions League. Agli azzurri non basta McTominay, il Porto trova i primi tre punti in Europa grazie alle reti di Bednarek, Gabri Veiga, Kiwior e Samu, agganciando proprio la squadra di Allegri in classifica. Parte subito meglio il Porto, che dopo appena 4 minuti sblocca già la gara con Pepê, ma la sua rete viene annullata per fuorigioco. Passano appena sette giri d’orologio e i portoghesi colpiscono ancora, ma questa volta il gol è regolare: Gabri Veiga batte un corner preciso e Bednarek salta da solo a centro area e segna di testa la rete dell’1-0. Il Napoli cresce col passare dei minuti e impensierisce Diogo Costa con Hojlund, fino a trovare il pareggio a fine primo tempo con McTominay, bravo a ribadire in rete dopo due grandi parate del portiere biancoblù.
La ripresa inizia con lo stesso copione: il Porto è più pericoloso e ci prova con più insistenza, e dopo poco più di dieci minuti Bednarek sfiora la doppietta ancora da calcio d’angolo. Al 63’, poi, Gabri Veiga fa tremare lo stadio con una traversa piena colpita con un tiro di collo pieno da fuori area. Il numero 10 trova il gol poco dopo su una ripartenza battendo Meret nell’uno contro uno. I portoghesi hanno un ritmo più alto, e a 10 dalla fine trovano anche il tris con Kiwior, ancora una volta da calcio d’angolo. Il Porto cala anche il poker nel finale: Rafa Marin atterra Samu in area e viene espulso, e lo stesso attaccante trasforma il penalty che vale il 4-1 finale. Primi tre punti europei per Farioli, terza sconfitta su quattro gare in Champions per Allegri.
IL TABELLINO
Porto (4-3-3): Diogo Costa; Martim Fernandes (67’ Sanusi), Bednarek, Kiwior, Alberto Costa; Gabri Veiga (78’ Hwang In-Beom) , Rosario, Froholdt; Borja Sainz (67’ Giménez), André Silva (56’ Samu), Pepê (78’ Fofana)
A disp.: Clàudio Ramos, João Costa, Nehuén Pérez, Varela, Souza, Francisco Moura, Pietuszewski. All: Farioli
Napoli (3-5-1-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano (81’ Lucca), Anguissa (78’ Lang), Gilmour, McTominay, Vergara (78’ Giovane); De Bruyne; Hojlund
A disp.: Contini, Milinkovic-Savic, Chiummarello, Lieto. All: Allegri
Arbitro: Oliver
Marcatori: 11’ Bednarek (P), 43’ McTominay (N), 71’ Gabri Veiga (P), 80’ Kiwior (P), 89’ Samu (P).
Ammoniti: Vergara (N), Anguissa (N), Rrahmani (N), McTominay (N), Gabri Veiga (P).
Espulsi: 89' Rafa Marin (N).
LE STATISTICHE
Il Napoli ha subito 24 gol nelle prime 14 partite di questa stagione tra tutte le competizioni: record negativo per una squadra di Allegri nelle prime 14 gare stagionali all-comps, almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altra stagione da tecnico.
Con tre punti dopo quattro giornate, è la peggior partenza in UEFA Champions League per il Napoli dal 2017/18. Inoltre, Massimiliano Allegri ha eguagliato il proprio peggior record alla guida di una squadra in UCL (tre punti dopo quattro giornate anche con la Juve nel 2022/23).
Una squadra di Massimiliano Allegri non subiva più di tre reti in un singolo match di UEFA Champions League da ottobre 2022 quando allenava la Juventus (4-3 v Benfica). Prima di oggi, in generale, era successo cinque volte al tecnico livornese nella competizione.
Il Napoli ha perso cinque delle ultime sette partite della fase a gironi/fase campionato in UEFA Champions League, tante sconfitte quante ne aveva subite in questa fase della competizione nelle precedenti 23 gare complessive.
Scott McTominay ha segnato il suo 32° gol con il Napoli; da quando il centrocampista ha debuttato con il club nel settembre 2024, solo Lautaro Martínez (52) e Marcus Thuram (37) hanno segnato di più considerando le squadre italiane in tutte le competizioni.
Scott McTominay ha segnato per la prima volta in carriera in due presenze consecutive in UEFA Champions League e in particolare ha realizzato sette gol nelle sue ultime nove partite disputate nel torneo.
Dalla scorsa stagione, solo Vitinha (otto) ha realizzato più reti di Scott McTominay tra i centrocampisti in UEFA Champions League: sette, tutte arrivate dentro l'area di rigore e sempre tra i pariruolo dalla scorsa stagione nel torneo è quello che ha segnato di più negli ultimi 16 metri.
Quella schierata oggi da Massimiliano Allegri è la 14ª formazione differente su 14 gare giocate dal Napoli in questa stagione tra tutte le competizioni.