Champions League: Osimhen trascina il Galatasaray, Bilbao ok in rimonta

GALATASARAY-BODØ/GLIMT 3-1

Victor Osimhen è il protagonista assoluto del 3-1 con cui il Galatasaray batte il Bodø/Glimt. L'azione del vantaggio arriva già al 3', tutta targata da ex Serie A: Lemina serve dal limite l'ex Napoli che di destro e di prima non sbaglia. Il raddoppio arriva al 33' ed è su un errore dei norvegesi in uscita: facile per il nigeriano depositare in rete il 2-0. Il tris arriva invece allo scoccare dell'ora di gioco e porta la firam di Akgun, che esce poco prima della rete di Helmersen che rende solo meno incerto il finale di gara. L'esito, però, non cambia: finisce 3-1 e con il Galatasaray che sale a quota 6 centrando il suo secondo successo dopo il ko con l'Eintracht. Primo ko per il Bodø, che resta a quota 2 dopo i 2-2 dopo Slavia Praga e Tottenham.



ATHLETIC BILBAO-QARABAG 3-1

Successo in rimonta per l'Athletic Bilbao, che dopo nemmeno un minuto va già sotto con il Qarabag ma poi si impone 3-1. La situazione sembra peggiorare ulteriormente verso fine primo tempo con l'infortunio di Inaki Williams, sostituito da Berenguer. Poco dopo, però, Guruzeta pareggia su assist di Jauregizar e, così, all'intervallo è 1-1. Valverde fa un triplo cambio a metà ripresa e il jolly arriva proprio dalla panchina, con Navarro che entra al 65' e cinque minuti dopo firma il gol che fa passare in vantaggio i baschi. La sfida resta aperta fino all'88', quando Guruzeta fa doppietta e finisce così 3-1. Prima vittoria, dopo due ko, per l'Athletic, prima sconfitta per il Warabag che non riesce a restare in vetta.